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У Росії нестача засобів контрбатарейної боротьби − британська розвідка

Ірина БалачукПонеділок, 17 липня 2023, 09:54
У Росії нестача засобів контрбатарейної боротьби − британська розвідка
Російський Зоопарк-1. Фото ілюстративне з wikimedia.org

Росія відчуває все більшу нестачу засобів контрбатарейної боротьби − це призводить до проблем на полі бою.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії про російсько-українську війну за 17 липня 2023 р.

Дослівно розвідка: "Шанси на виживання російських сухопутних сил залежать від ефективного виявлення української артилерії і вибивання її власною артилерією. Ключовим компонентом цього підходу є контрбатарейні радіолокаційні станції, що дозволяє командувачам швидко встановити місцезнаходження ворожих гармат.

Росія потерпає від все більшої нестачі контрбатарейних РЛС, особливо її сучасних "Зоопарк-1M". Скоріш за все, досі продовжує функціонувати лише невелика кількість систем з тих, які були розгорнуті на початку".

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Деталі: За даними розвідки, на початку липня з’являлися свідчення про чергову зруйновану систему Зоопарк-М1 поблизу району відповідальності 58-ї загальновійськової армії.

Раніше її командувач, генерал-майор Іван Попов повідомив про своє звільнення, яке нібито спровокувала його скарга на стан справ в армії, зокрема, на нестачу засобів контрбатарейної боротьби.

Розвідка вважає, що скарги Попова вчергове доводять, що артилерія продовжує відігравати центральну роль у веденні бойових дій Росією.

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Теми: РосіявійнарозвідкаВелика Британія
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