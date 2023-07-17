Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії нестача засобів контрбатарейної боротьби − британська розвідка

Ірина БалачукПонеділок, 17 липня 2023, 09:54
У Росії нестача засобів контрбатарейної боротьби − британська розвідка
Російський Зоопарк-1. Фото ілюстративне з wikimedia.org

Росія відчуває все більшу нестачу засобів контрбатарейної боротьби − це призводить до проблем на полі бою.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії про російсько-українську війну за 17 липня 2023 р.

Дослівно розвідка: "Шанси на виживання російських сухопутних сил залежать від ефективного виявлення української артилерії і вибивання її власною артилерією. Ключовим компонентом цього підходу є контрбатарейні радіолокаційні станції, що дозволяє командувачам швидко встановити місцезнаходження ворожих гармат.

Реклама:

Росія потерпає від все більшої нестачі контрбатарейних РЛС, особливо її сучасних "Зоопарк-1M". Скоріш за все, досі продовжує функціонувати лише невелика кількість систем з тих, які були розгорнуті на початку".

Деталі: За даними розвідки, на початку липня з’являлися свідчення про чергову зруйновану систему Зоопарк-М1 поблизу району відповідальності 58-ї загальновійськової армії.

Раніше її командувач, генерал-майор Іван Попов повідомив про своє звільнення, яке нібито спровокувала його скарга на стан справ в армії, зокрема, на нестачу засобів контрбатарейної боротьби.

ВІДЕО ДНЯ

Розвідка вважає, що скарги Попова вчергове доводять, що артилерія продовжує відігравати центральну роль у веденні бойових дій Росією.

Теми: РосіявійнарозвідкаВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Росія
Міноборони РФ намагається обмежити інформацію про війну в Україні – ISW
Мер Москви заявив про масовану атаку дронів на Центральний федеральний округ
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Останні новини
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
Усі новини...
Реклама: