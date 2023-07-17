У России нехватка средств контрбатарейной борьбы − британская разведка

Россия испытывает все большую нехватку средств контрбатарейной борьбы − это приводит к проблемам на поле боя.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании о российско-украинской войне за 17 июля

Дословно разведка: "Шансы на выживание российских сухопутных сил зависят от эффективного обнаружения украинской артиллерии и выбивания ее собственной артиллерией. Ключевым компонентом этого подхода являются контрбатарейные радиолокационные станции, что позволяет командующим быстро установить местонахождение вражеских орудий.

Реклама:

Россия страдает от все большей нехватки контрбатарейных РЛС, особенно ее современных "Зоопарк-1M". Скорее всего, до сих пор продолжает функционировать лишь небольшое количество систем из тех, которые были развернуты вначале".

Детали: По данным разведки, в начале июля появлялись свидетельства об очередной разрушенной системе Зоопарк-М1 вблизи района ответственности 58-й общевойсковой армии.

Ранее ее командующий, генерал-майор Иван Попов сообщил о своем увольнении, которое якобы спровоцировала его жалоба на состояние дел в армии, в частности, на недостаток средств контрбатарейной борьбы.

ВИДЕО ДНЯ

Разведка считает, что жалобы Попова в очередной раз доказывают, что артиллерия продолжает играть центральную роль в ведении боевых действий Россией.