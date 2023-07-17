У России нехватка средств контрбатарейной борьбы − британская разведка

Россия испытывает все большую нехватку средств контрбатарейной борьбы − это приводит к проблемам на поле боя.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании о российско-украинской войне за 17 июля

Дословно разведка: "Шансы на выживание российских сухопутных сил зависят от эффективного обнаружения украинской артиллерии и выбивания ее собственной артиллерией. Ключевым компонентом этого подхода являются контрбатарейные радиолокационные станции, что позволяет командующим быстро установить местонахождение вражеских орудий.

Россия страдает от все большей нехватки контрбатарейных РЛС, особенно ее современных "Зоопарк-1M". Скорее всего, до сих пор продолжает функционировать лишь небольшое количество систем из тех, которые были развернуты вначале".

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Детали: По данным разведки, в начале июля появлялись свидетельства об очередной разрушенной системе Зоопарк-М1 вблизи района ответственности 58-й общевойсковой армии.

Ранее ее командующий, генерал-майор Иван Попов сообщил о своем увольнении, которое якобы спровоцировала его жалоба на состояние дел в армии, в частности, на недостаток средств контрбатарейной борьбы.

Разведка считает, что жалобы Попова в очередной раз доказывают, что артиллерия продолжает играть центральную роль в ведении боевых действий Россией.