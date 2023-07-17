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Із прикордонних територій Харківської області примусово евакуюють дві сотні дітей

Олена РощінаПонеділок, 17 липня 2023, 15:38
Із прикордонних територій Харківської області примусово евакуюють дві сотні дітей
Вовчанськ на Google Maps

Через небезпеку з 9 населених пунктів у Харківській області влада евакуює дітей в обов'язковому порядку, йдеться про Вовчанську територіальну громаду.

Джерело: голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону 17 липня

Пряма мова: "Днями ми на Раді оборони області ухвалили рішення щодо обов’язкової евакуації дітей із Вовчанської територіальної громади, 9 населених пунктів. Ми маємо вивезти 194 дитини. Попередньо це буде місто Харків, далі будемо людей опинувати, де б вони хотіли бути. 

Ми ставимо в пріоритет (виїзд) за межі Харківської області, але люди не хочуть виїжджати далі, ніж місто Харків. У нас місця зарезервовані як по місту Харків, так і по інших областях – Полтавська, Рівненська, інші області".

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Деталі: Синєгубов зазначив, що "неохоче люди виїжджають". 

Але безпека має бути на першому місці. 

"Ці населені пункти щодня обстрілюють. Сьогодні зранку місто Вовчанськ обстріляли – одна людина поранена. Обстріли ведуться не лише з С-300, а з усіх видів озброєння. Тим більше, що по Куп’янському напрямку у нас проходить лінія фронту", – додав керівник Харківської ОВА.

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Синєгубов додав, що ворожі війська сконцентровані по лінії кордону з РФ і на півночі, і на північно-східному напрямку. Там ворог обладнує свої захисні споруди.

А на Куп’янському напрямку ворог нарощує свій потенціал і "намагається переходити від висування просто диверсійно-розвідувальних груп до масштабних штурмових дій", але українські військові реагують адекватно і стримують противника, тому просування армії РФ немає, сказав Синєгубов. 

Цьому передувало: 10 липня голова Сумської ОВА Володимир Артюх повідомив, що влада евакуює всіх жителів 5-кілометрової зони в прикордонних із Росією громадах Сумської області, але потім примусову евакуацію скасували. Натомість із 15 липня зʼявилась можливість добровільної безкоштовної евакуації з Сумської області.

Теми: Харківська областьевакуаціядітивійна
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