С приграничных территорий Харьковской области принудительно эвакуируют две сотни детей

Из-за опасности из 9 населенных пунктов в Харьковской области власти эвакуируют детей в обязательном порядке, речь идет о Волчанской территориальной общине.

Источник: глава областной военной администрации Олег Синегубов в эфире национального телемарафона 17 июля

Прямая речь: "На днях мы на Совете обороны области приняли решение об обязательной эвакуации детей из Волчанской территориальной общины, 9 населенных пунктов. Мы должны вывезти 194 ребенка. Предварительно это будет город Харьков, дальше будем людей опрашивать, где бы они хотели быть.

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Мы ставим в приоритет (выезд) за пределы Харьковской области, но люди не хотят выезжать дальше, чем город Харьков. У нас места зарезервированы как по городу Харьков, так и по другим областям – Полтавская, Ровенская, другие области".

Детали: Синегубов отметил, что "неохотно люди выезжают".

Но безопасность должна быть на первом месте.

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"Эти населенные пункты ежедневно обстреливают. Сегодня утром город Волчанск обстреляли – один человек ранен. Обстрелы ведутся не только из С-300, а из всех видов вооружения. Тем более, что по Купянскому направлению у нас проходит линия фронта", – добавил руководитель Харьковской ОГА.

Синегубов добавил, что вражеские войска сконцентрированы по линии границы с РФ и на севере, и на северо-восточном направлении. Там враг обустраивает свои защитные сооружения.

А на Купянском направлении враг наращивает свой потенциал и "пытается переходить от выдвижения просто диверсионно-разведывательных групп к масштабным штурмовым действиям", но украинские военные реагируют адекватно и сдерживают противника, поэтому продвижения армии РФ нет, сказал Синегубов.

Этому предшествовало: 10 июля глава Сумской ОГА Владимир Артюх сообщил, что власти эвакуируют всех жителей 5-километровой зоны в приграничных с Россией громадах Сумской области, но потом принудительную эвакуацию отменили. Зато с 15 июля появилась возможность добровольной бесплатной эвакуации из Сумской области.