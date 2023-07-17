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Резніков назвав дату наступного "Рамштайну"

"Європейська правда", Валентина РоманенкоПонеділок, 17 липня 2023, 18:11
Резніков назвав дату наступного Рамштайну
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що нове засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 18 липня.

Джерело: Резніков у колонці для LIGA.net, передає "Європейська правда"

Деталі: Очільник МОУ не уточнив, який формат матиме чергове засідання "Рамштайну".

За його словами, Київ продовжить "18 липня робити неможливе на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн". Міністр додав: "щодо кожного виду іноземного озброєння, яке вже давно на фронті", він спочатку чув: "ні, цього не буде, це неможливо".

"По факту – можливо, але у свій час і за умови нашої наполегливості", – резюмував Резніков.

Що передувало: На саміті НАТО в Литві Резніков підписав меморандум з 11 країнами-членами коаліції, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Держави-учасниці "коаліції винищувачів" також погодились, що підготовка українських льотчиків для керування західними винищувачами F-16 розпочнеться у Данії в серпні.

Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі 17 липня наголошував, що навчання українських пілотів на винищувачах F-16 ще не почалися, очікується виїзд першої групи льотчиків.

Теми: РамштайнРезніков
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