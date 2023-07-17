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Резников назвал дату следующего "Рамштайна"

"Европейская правда", Валентина РоманенкоПонедельник, 17 июля 2023, 18:11
Резников назвал дату следующего Рамштайна
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что новое заседание в формате "Рамштайн" состоится 18 июля.

Источник: Резников в колонке для LIGA.net, передает "Европейская правда".

Детали: Глава МОУ не уточнил, какой формат будет иметь очередное заседание "Рамштайн".

По его словам, Киев продолжит "18 июля делать невозможное на очередной встрече в формате "Рамштайн". Министр добавил: "по каждому виду иностранного вооружения, которое уже давно на фронте", он сначала слышал: "нет, этого не будет, это невозможно".

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"По факту - возможно, но в свое время и при условии нашей настойчивости", - резюмировал Резников.

Что предшествовало: На саммите НАТО в Литве Резников подписал меморандум с 11 странами-членами коалиции, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Государства-участники "коалиции истребителей" также согласились, что подготовка украинских летчиков для управления западными истребителями F-16 начнется в Дании в августе.

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Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире 17 июля отмечал, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 еще не началось, ожидается выезд первой группы летчиков.

Темы: РамштайнРезников
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