Росіяни обстріляли пожежну частину на Сумщині – є постраждалі, зачепило укриття

Пожежна частина потрапила під обстріл на Сумщині, фото ДСНС

Пожежна частина в Сумській області потрапила під обстріл російських військ 17 липня, постраждали шестеро пожежників. Загалом у Білопіллі 2 загиблих і 10 поранених.

Джерело: голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук, Сумська ОВА

Пряма мова Крука: "Цинічний обстріл пожежної частини на Сумщині. Вкотре Росія обстрілює тих, хто рятує людей та підпадає під захист Женевської конвенції.

Наразі відомо про 6 постраждалих співробітників ДСНС. Всі вони госпіталізовані".

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Деталі: Голова ДСНС України показав фото того, що залишилось від укриття, яке врятувало життя пожежникам, та знімки поранених.

Сумська ОВА повідомила, що загалом від обіднього обстрілу центру Білопілля 2 людини загинули і 10 осіб поранено.

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Пряма мова начальника Сумської ОВА Володимира Артюха: "Опівдні, коли жителі Білопілля відпочивали в парку в центрі міста, обідали, спілкувались, ворог вдарив по них з артилерії. Обстрілом знищене адмінприміщення, загинули люди – дві місцеві мешканки – Приходько Людмила Іванівна та Дедушко Ніна Андріївна. Десять людей травмовано, є тяжкопоранені, лікарі борються за їх життя".

Цьому передувало: Російські загарбники вдень 17 липня обстріляли місто Білопілля у Сумській області, є загиблі та поранені.