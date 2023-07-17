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Россияне обстреляли пожарную часть в Сумской области – есть пострадавшие, задело укрытие

Елена РощинаПонедельник, 17 июля 2023, 18:18
Россияне обстреляли пожарную часть в Сумской области – есть пострадавшие, задело укрытие
Пожарная часть попала под обстрел в Сумской области, фото ГСЧС

Пожарная часть в Сумской области попала под обстрел российских войск 17 июля, пострадали шестеро пожарных. Всего в Белополье 2 погибших и 10 раненых.

Источник: глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей КрукСумская ОВА

Прямая речь Крука: "Циничный обстрел пожарной части в Сумской области. В очередной раз Россия обстреливает тех, кто спасает людей и подпадает под защиту Женевской конвенции.

Известно о 6 пострадавших сотрудниках ГСЧС. Все они госпитализированы".

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фото ГСЧС

Детали: Глава ГСЧС Украины показал фото того, что осталось от укрытия, которое спасло жизнь пожарным, и снимки раненых.

Сумская ОВА сообщила, что всего от обеденного обстрела центра Белополья 2 человека погибли и 10 человек ранены.

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Прямая речь начальника Сумской ОВА Владимира Артюха: "В полдень, когда жители Белополья отдыхали в парке в центре города, обедали, общались, враг ударил по ним из артиллерии. Обстрелом уничтожено админпомещение, погибли люди – две местные жительницы – Приходько Людмила Ивановна и Дедушко Нина Андреевна. Десять человек травмированы, есть тяжелораненые, врачи борются за их жизни".

 
Фото ОВА

Этому предшествовало: Российские захватчики днем 17 июля обстреляли город Белополье в Сумской области, есть погибшие и раненые.

Темы: Сумская областьобстрелвойнаГСЧС
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