Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

З’явилися супутникові знімки руйнувань Кримського мосту

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 17 липня 2023, 21:14
З’явилися супутникові знімки руйнувань Кримського мосту
Кримський міст, Maxar

Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки пошкодженого Кримського мосту.

Джерело: Крим.Реалії 

Деталі: Як підкреслюють "Крим.Реалії", на знімках видно, що цього разу постраждала північна частина мосту з боку Росії. 

 
 

Під час попереднього вибуху була пошкоджена частина, що розташована ближче до окупованого Криму.

Передісторія: 

  • О третій годині ночі з неділі на понеділок було здійснено атаку на Керченський міст, який з'єднує окупований Росією Крим із територією РФ.
  • Співрозмовники УП у Службі безпеки України повідомили, що удар був спільною спецоперацією СБУ і Військово-морських сил, а міст атакували за допомогою надводних дронів.
  • Російські ЗМІ писали, що дронів було два. Унаслідок їхньої атаки накренився один із прольотів мосту. Автомобільний рух мостом закрито. Також припинила функціонувати поромна переправа між Керчю та РФ. Потік машин направили в об'їзд окупованою материковою Україною.
  • Окупанти збираються запустити двосторонній рух однією стороною Кримського мосту 15 вересня, а другою стороною – у листопаді, один проліт мосту відновленню не підлягає.

Теми: Керченський містКримдороги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Керченський міст
ISW оцінив наслідки вибуху на Кримському мосту
У США прокоментували вибух на Кримському мосту: Крим – частина України
У РФ збираються запустити двосторонній рух Кримським мостом восени
Останні новини
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
Усі новини...
Реклама: