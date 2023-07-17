З’явилися супутникові знімки руйнувань Кримського мосту

Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки пошкодженого Кримського мосту.

Джерело: Крим.Реалії

Деталі: Як підкреслюють "Крим.Реалії", на знімках видно, що цього разу постраждала північна частина мосту з боку Росії.

Під час попереднього вибуху була пошкоджена частина, що розташована ближче до окупованого Криму.

Передісторія: