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З’явилися супутникові знімки руйнувань Кримського мосту

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 17 липня 2023, 21:14
З’явилися супутникові знімки руйнувань Кримського мосту
Кримський міст, Maxar

Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки пошкодженого Кримського мосту.

Джерело: Крим.Реалії 

Деталі: Як підкреслюють "Крим.Реалії", на знімках видно, що цього разу постраждала північна частина мосту з боку Росії. 

 
 

Під час попереднього вибуху була пошкоджена частина, що розташована ближче до окупованого Криму.

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Передісторія: 

  • О третій годині ночі з неділі на понеділок було здійснено атаку на Керченський міст, який з'єднує окупований Росією Крим із територією РФ.
  • Співрозмовники УП у Службі безпеки України повідомили, що удар був спільною спецоперацією СБУ і Військово-морських сил, а міст атакували за допомогою надводних дронів.
  • Російські ЗМІ писали, що дронів було два. Унаслідок їхньої атаки накренився один із прольотів мосту. Автомобільний рух мостом закрито. Також припинила функціонувати поромна переправа між Керчю та РФ. Потік машин направили в об'їзд окупованою материковою Україною.
  • Окупанти збираються запустити двосторонній рух однією стороною Кримського мосту 15 вересня, а другою стороною – у листопаді, один проліт мосту відновленню не підлягає.

Теми: Керченський містКримдороги
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