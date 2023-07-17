Появились спутниковые снимки разрушений Крымского моста

Maxar Technologies обнародовала спутниковые снимки поврежденного Крымского моста.

Источник: Крым.Реалии

Детали: Как подчеркивают "Крым.Реалии, на снимках видно, что на этот раз пострадала северная часть моста со стороны России.

Реклама:

Во время предыдущего взрыва была повреждена часть, расположенная ближе к оккупированному Крыму.

Предыстория:

В три часа ночи с воскресенья на понедельник была совершена атака на Керченский мост, который соединяет оккупированный Россией Крым с территорией РФ.

Собеседники УП в Службе безопасности Украины сообщили, что удар был совместной спецоперацией СБУ и Военно-морских сил, а мост атаковали с помощью надводных дронов.

Российские СМИ писали, что дронов было два. В результате их атаки накренился один из пролетов моста. Автомобильное движение по мосту закрыто. Также прекратила функционировать паромная переправа между Керчью и РФ. Поток машин направили в объезд по оккупированной материковой Украине.

Оккупанты собираются запустить двустороннее движение по одной стороне Крымского моста 15 сентября, а по второй стороне - в ноябре, один пролет восстановлению не подлежит.