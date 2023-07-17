Появились спутниковые снимки разрушений Крымского моста

Maxar Technologies обнародовала спутниковые снимки поврежденного Крымского моста.

Источник: Крым.Реалии

Детали: Как подчеркивают "Крым.Реалии, на снимках видно, что на этот раз пострадала северная часть моста со стороны России.

Во время предыдущего взрыва была повреждена часть, расположенная ближе к оккупированному Крыму.

Реклама:

Предыстория: