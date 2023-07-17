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Появились спутниковые снимки разрушений Крымского моста

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 17 июля 2023, 21:14
Появились спутниковые снимки разрушений Крымского моста
Крымский мост, Maxar

Maxar Technologies обнародовала спутниковые снимки поврежденного Крымского моста.

Источник: Крым.Реалии 

Детали: Как подчеркивают "Крым.Реалии, на снимках видно, что на этот раз пострадала северная часть моста со стороны России. 

 
 

Во время предыдущего взрыва была повреждена часть, расположенная ближе к оккупированному Крыму.

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Предыстория: 

  • В три часа ночи с воскресенья на понедельник была совершена атака на Керченский мост, который соединяет оккупированный Россией Крым с территорией РФ.
  • Собеседники УП в Службе безопасности Украины сообщили, что удар был совместной спецоперацией СБУ и Военно-морских сил, а мост атаковали с помощью надводных дронов.
  • Российские СМИ писали, что дронов было два. В результате их атаки накренился один из пролетов моста. Автомобильное движение по мосту закрыто. Также прекратила функционировать паромная переправа между Керчью и РФ. Поток машин направили в объезд по оккупированной материковой Украине.
  • Оккупанты собираются запустить двустороннее движение по одной стороне Крымского моста 15 сентября, а по второй стороне - в ноябре, один пролет восстановлению не подлежит.

Темы: Керченский мостКрымдороги
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