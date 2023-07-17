У США прокоментували вибух на Кримському мосту: Крим – частина України

Сполучені Штати не можуть підтвердити причетність України чи будь-якої іншої сторони до останніх вибухів на так званому Кримському мосту, який з’єднує окупований півострів із Росією.

Джерело: заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу в понеділок, передає кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Представниця Пентагону зауважила, що "не може підтвердити заяви з обох сторін" стосовно причетності до вибухів на Кримському мосту, але підкреслила, що "Крим – це частина України".

Пряма мова: "Право говорити про свої операції залишимо за українцями.

... Можу лише висловити загальне спостереження: Україні вирішувати, як вона веде цю війну, захищаючи свою територію, свій народ, свою свободу".

Що цьому передувало: