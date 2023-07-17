У США прокоментували вибух на Кримському мосту: Крим – частина України
Понеділок, 17 липня 2023, 22:39
Сполучені Штати не можуть підтвердити причетність України чи будь-якої іншої сторони до останніх вибухів на так званому Кримському мосту, який з’єднує окупований півострів із Росією.
Джерело: заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу в понеділок, передає кореспондент "Європейської правди"
Деталі: Представниця Пентагону зауважила, що "не може підтвердити заяви з обох сторін" стосовно причетності до вибухів на Кримському мосту, але підкреслила, що "Крим – це частина України".
Пряма мова: "Право говорити про свої операції залишимо за українцями.
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... Можу лише висловити загальне спостереження: Україні вирішувати, як вона веде цю війну, захищаючи свою територію, свій народ, свою свободу".
Що цьому передувало:
- Так званий "глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія", у зв'язку з чим рух на мосту зупинено. Російські телеграм-канали повідомили, що "впав" проліт моста.
- За даними джерел "Української правди", нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС. Зазначалося, що міст атакували за допомогою надводних дронів.
- Пізніше версію про два надводні безпілотники озвучило і російське пропагандистське агентство "РИА Новости" з посиланням на Національний антитерористичний комітет РФ.
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