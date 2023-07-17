В США прокомментировали взрыв на Крымском мосту: Крым - часть Украины

Соединенные Штаты не могут подтвердить причастность Украины или любой другой стороны к последним взрывам на так называемом Крымском мосту, который соединяет оккупированный полуостров с Россией.

Источник: заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх на брифинге в понедельник, передает корреспондент "Европейской правды"

Детали: Представительница Пентагона отметила, что "не может подтвердить заявления с обеих сторон" о причастности к взрывам на Крымском мосту, но подчеркнула, что "Крым - это часть Украины".

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Прямая речь: "Право говорить о своих операциях оставим за украинцами.

... Могу лишь высказать общее наблюдение: Украине решать, как она ведет эту войну, защищая свою территорию, свой народ, свою свободу".

Что этому предшествовало:

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