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Зеленский обсудил с генсеком ООН восстановление продовольственной безопасности

"Украинская правда"Вторник, 18 июля 2023, 00:22
Зеленский обсудил с генсеком ООН восстановление продовольственной безопасности
Зеленский, фото ОП

Президент Украины обсудил с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем восстановление продовольственной безопасности и поставки продовольствия путями в Черном море.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Говорил с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Тематика очевидна – это очередная российская попытка сделать оружием голод и дестабилизацию глобального продовольственного рынка.

Государство-террорист поставило под угрозу жизнь 400 миллионов людей в разных странах, которые зависят от украинского продовольственного экспорта. Наиболее критическая ситуация - в таких странах Африки и Азии, как Сомали, Эфиопия, Южный Судан, Йемен".

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Детали: Зеленский отметил, что необходимо сохранить черноморскую зерновую инициативу.

Он добавил, что договорились с Гутерришем работать вместе с ответственными государствами, чтобы восстановить продовольственную безопасность и поставки продовольствия путями в Черном море.

Что предшествовало: Украина обратилась к Турции и ООН с предложением продолжить функционирование "зернового коридора" в рамках Черноморской зерновой инициативы без России, которая вышла из договоренностей в понедельник.

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Темы: ЗеленскийООНЧерное морепродукты
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