Зеленский обсудил с генсеком ООН восстановление продовольственной безопасности
Президент Украины обсудил с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем восстановление продовольственной безопасности и поставки продовольствия путями в Черном море.
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь: "Говорил с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Тематика очевидна – это очередная российская попытка сделать оружием голод и дестабилизацию глобального продовольственного рынка.
Государство-террорист поставило под угрозу жизнь 400 миллионов людей в разных странах, которые зависят от украинского продовольственного экспорта. Наиболее критическая ситуация - в таких странах Африки и Азии, как Сомали, Эфиопия, Южный Судан, Йемен".
Детали: Зеленский отметил, что необходимо сохранить черноморскую зерновую инициативу.
Он добавил, что договорились с Гутерришем работать вместе с ответственными государствами, чтобы восстановить продовольственную безопасность и поставки продовольствия путями в Черном море.
Что предшествовало: Украина обратилась к Турции и ООН с предложением продолжить функционирование "зернового коридора" в рамках Черноморской зерновой инициативы без России, которая вышла из договоренностей в понедельник.
Предыстория:
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 июля заявил об остановке действия "зерновой сделки". Также Россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы, которая прекратила действовать с понедельника, 17 июля.
- В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что верит, что президент России на самом деле хочет продолжения действия так называемой "зерновой сделки", и поговорит с ним об этом.