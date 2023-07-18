Ворог атакував Сумщину: є загиблі, поранені, пошкоджені будинки і техніка

Протягом минулого дня росіяни здійснили 39 обстрілів прикордоння Сумської області, зафіксовано 252 вибухи, загинули 2 людини, 10 – отримали поранення, пошкоджені будинки, електромережі, техніка.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстрілів зазнали Білопільська, Новослобідська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

По Білопільській громаді ворог бив з артилерії, 29 вибухів та мінометів, 22 вибухи.

Внаслідок одного з артобстрілів (3 вибухи) загинуло 2 цивільні особи, поранення дістали 10 осіб.

Крім того, пошкоджено адміністративну будівлю, 4 багатоквартирні будинки, гараж, 2 приватних автомобілі.

Внаслідок ще одного артобстрілу пошкоджено електромережі.

Також по місцевості у напрямку села Волфине, Білопільської ТГ, Сумського району з гелікоптера здійснено пуски НАР, 4 вибухи.

По Новослобідській громаді здійснено мінометні обстріли, 18 вибухів. Внаслідок обстрілу сталося загорання господарчої споруди, також уламками пошкоджено трактор. Внаслідок ще одного мінометного обстрілу пошкоджено 3 приватних будинки. Також зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА, 3 вибухи.

Хотінську громаду ворог обстріляв з мінометів, 22 вибухи.

По Краснопільській громаді здійснено артилерійські обстріли, 10 вибухів. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено 2 приватних будинки. Внаслідок ще одного обстрілу пошкоджено покинуту господарську споруду. Також зафіксовано мінометні обстріли, 15 вибухів. Крім того, здійснено обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (НАР), 3 вибухи.

Юнаківська громада: здійснено артилерійський обстріл, 32 вибухи. За наслідком одного з обстрілів пошкоджено два приватних будинки, гараж, мопед. Також ворог бив з мінометів, 6 вибухів.

По Шалигинській громаді був артилерійський обстріл, 5 вибухів.

У Середино-Будській громаді зафіксовано мінометні обстріли, 43 вибухів. За наслідками одного з обстрілів виникла пожежа приватного житлового будинку.

По Есманській громаді здійснено артилерійський обстріл, 6 вибухів.