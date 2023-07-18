Враг атаковал Сумскую область: есть погибшие, раненые, повреждены дома и техника

В течение прошлого дня россияне совершили 39 обстрелов приграничья Сумской области, зафиксировано 252 взрыва, погибли 2 человека, 10 - получили ранения, повреждены дома, электросети, техника.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись Белопольская, Новослободская, Хотинская, Краснопольская, Юнаковская, Эсманская, Шалыгинская, Середино-Будская громады.

По Белопольской громаде враг бил из артиллерии, 29 взрывов и минометов, 22 взрыва.

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В результате одного из артобстрелов (3 взрыва) погибли 2 гражданских лица, ранения получили 10 человек.

Кроме того, повреждено административное здание, 4 многоквартирных дома, гараж, 2 частных автомобиля.

В результате еще одного артобстрела повреждены электросети.

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Также по местности в направлении села Волфино, Белопольской ТГ, Сумского района с вертолета осуществлены пуски НАР, 4 взрыва.

По Новослободской общине осуществлены минометные обстрелы, 18 взрывов. В результате обстрела произошло возгорание хозяйственной постройки, также обломками поврежден трактор. Вследствие еще одного минометного обстрела повреждены 3 частных дома.

Хотинскую громаду враг обстрелял из минометов, 22 взрыва.

По Краснопольской громаде осуществлены артиллерийские обстрелы, 10 взрывов. В результате одного из обстрелов повреждены 2 частных дома. В результате еще одного обстрела повреждена заброшенная хозяйственная постройка. Также зафиксированы минометные обстрелы, 15 взрывов. Кроме того, осуществлен обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (НАР), 3 взрыва.

Юнаковская громада: осуществлен артиллерийский обстрел, 32 взрыва. В результате одного из обстрелов повреждены два частных дома, гараж, мопед. Также враг бил из минометов, 6 взрывов.

По Шалыгинской громаде был артиллерийский обстрел, 5 взрывов.

В Середино-Будской громаде зафиксированы минометные обстрелы, 43 взрыва. По результатам одного из обстрелов возник пожар частного жилого дома.

По Эсманской громаде осуществлен артиллерийский обстрел, 6 взрывов.