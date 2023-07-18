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Враг атаковал юг Украины ударными БпЛА

"Украинская правда"Вторник, 18 июля 2023, 04:18
Враг атаковал юг Украины ударными БпЛА
фото: Anton Petrus

Ночью 18 июля россияне запустили по югу Украины ударные беспилотники.

Источник: ОК "Юг", глава Одесской ОВА Олег Кипер, Воздушные силы

Прямая речь Кипера: "Страна-террорист атакует юг Украины ударными беспилотниками.

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Вероятны несколько волн атак".

Детали: ОК "Юг" подтвердило атаки дронами южных регионов и сообщило, что в Черном море фиксируется активность ракетоносителей.

Кроме того, воздушники сообщили о комбинированной атаке врага и угрозе ударных дронов и баллистики.

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Обновлено: В 03:25 отбои тревоги были объявлены в Николаевской и Херсонской областях.

В 03:48 в Николаевской и Херсонской областях снова объявили воздушную тревогу.

В 04:13 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы для Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

Темы: беспилотникивоздушная тревога
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