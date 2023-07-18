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Росіяни не зможуть здійснити значимий прорив на Куп’янському напрямку – аналітики

Ольга Глущенко Вівторок, 18 липня 2023, 06:14
Росіяни не зможуть здійснити значимий прорив на Куп’янському напрямку – аналітики
ілюстративне фото: Getty Images

В Інституті вивчення війни (ISW) помітили, що активізацією дій на Куп’янському напрямку росіяни намагаються відтягнути резерви Сил оборони з критично важливих ділянок фронту, проте, на думку експертів, окупантам не вдасться здійснити оперативно значимий прорив.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту на тлі активізації російських наступальних операцій уздовж кордону Харківської та Луганської областей 17 липня.

Російські та українські джерела повідомили, що війська РФ розпочали активні наступальні операції та просунулися в районі Куп'янська (між північно-східною Харківською та північно-західною Луганською областями) за останні кілька днів.

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В огляді вказується, що російські війська, ймовірно, проводять наступальні операції на цій ділянці фронту, намагаючись скористатися тим, що українські сили зосереджені на інших ділянках фронту, і відволікти українські резерви від критично важливих районів території бойових дій, а саме: Бахмутського, західної частини Донецької та західної частини Запорізької областей, де українські війська проводять контрнаступальні операції.

Однак, на думку експертів, низька якість і склад російських військ, які наразі розгорнуті на цій лінії, швидше за все, завадить Росії досягти більш ніж тактично значущих успіхів або здійснити оперативно значимий прорив.

За повідомленням російський та українських джерел, відбувається перекидання сформованих з російських ув'язнених штурмових підрозділів "Штурм-З" на Куп'янський напрямок.

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Фахівці нагадують, що ISW вже оцінювала, що підрозділи "Штурм-З" мають погану оперативну ефективність через низький моральний дух і дисципліну.

У звіті також зазначають, що Сили оборони продовжували контрнаступальні операції під Бахмутом, на південь від Великої Новосілки, та під Оріховим на заході Запорізької області протягом 17 липня.

Теми: війнаконтрнаступ
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