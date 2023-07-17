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Росіяни перейшли в наступ на куп’янському напрямку – Сирський

Валентина РоманенкоПонеділок, 17 липня 2023, 18:41
Росіяни перейшли в наступ на куп’янському напрямку – Сирський
Сирський. фото Military Media Center

Російські окупаційні війська перейшли в наступ на куп’янському напрямку фронту.

Джерело: командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, якого цитує Military Media Center

Деталі: За словами командувача СВ ЗСУ, оперативна обстановка на східному напрямку залишається складною.

З метою зупинити наступальні дії українських військ у районі Бахмута ворог активно перекидає на цей напрямок додаткові сили і засоби, основу яких складають частини повітряно-десантних військ.

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Також ворог перейшов у наступ на куп’янському напрямку, поставивши перед собою мету розгромити Сили оборони в районі Куп’янська і продовжити наступ вглибину українських бойових порядків.

Пряма мова: "У таких непростих умовах відвідав бойові бригади нашого угруповання і зустрівся з командирами частин для корегування наших планів і вирішення на місці проблемних питань…

Окремо з командирами відпрацювали і прийняли всі необхідні рішення для стабілізації обстановки на лиманському напрямку.

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Всі командири розуміють важливість поставлених завдань щодо знищення противника, продовження наступальних дій та утримання оперативної ініціативи на нашому боці. Ми продовжуємо рухатися вперед, крок за кроком звільняючи нашу землю".

Нагадаємо: У понеділок речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий повідомив, що російські загарбники зібрали на лимано-куп'янському напрямку понад 100 тисяч солдатів.

Що передувало: Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що на куп’янському напрямку ворог нарощує свій потенціал і "намагається переходити від висування просто диверсійно-розвідувальних груп до масштабних штурмових дій".

Водночас українські військові реагують адекватно і стримують противника, тому просування армії РФ немає, сказав Синєгубов. 

Однак через небезпеку з 9 населених пунктів у Вовчанській територіальній громаді Харківщини влада евакуює дітей в обов'язковому порядку.

Теми: контрнаступвійна
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