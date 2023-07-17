Росіяни перейшли в наступ на куп’янському напрямку – Сирський

Російські окупаційні війська перейшли в наступ на куп’янському напрямку фронту.

Джерело: командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, якого цитує Military Media Center

Деталі: За словами командувача СВ ЗСУ, оперативна обстановка на східному напрямку залишається складною.

З метою зупинити наступальні дії українських військ у районі Бахмута ворог активно перекидає на цей напрямок додаткові сили і засоби, основу яких складають частини повітряно-десантних військ.

Також ворог перейшов у наступ на куп’янському напрямку, поставивши перед собою мету розгромити Сили оборони в районі Куп’янська і продовжити наступ вглибину українських бойових порядків.

Пряма мова: "У таких непростих умовах відвідав бойові бригади нашого угруповання і зустрівся з командирами частин для корегування наших планів і вирішення на місці проблемних питань…

Окремо з командирами відпрацювали і прийняли всі необхідні рішення для стабілізації обстановки на лиманському напрямку.

Всі командири розуміють важливість поставлених завдань щодо знищення противника, продовження наступальних дій та утримання оперативної ініціативи на нашому боці. Ми продовжуємо рухатися вперед, крок за кроком звільняючи нашу землю".

Нагадаємо: У понеділок речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий повідомив, що російські загарбники зібрали на лимано-куп'янському напрямку понад 100 тисяч солдатів.

Що передувало: Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що на куп’янському напрямку ворог нарощує свій потенціал і "намагається переходити від висування просто диверсійно-розвідувальних груп до масштабних штурмових дій".

Водночас українські військові реагують адекватно і стримують противника, тому просування армії РФ немає, сказав Синєгубов.

Однак через небезпеку з 9 населених пунктів у Вовчанській територіальній громаді Харківщини влада евакуює дітей в обов'язковому порядку.