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Россияне не смогут осуществить значимый прорыв на Купянском направлении – аналитики

Ольга ГлущенкоВторник, 18 июля 2023, 06:14
Россияне не смогут осуществить значимый прорыв на Купянском направлении – аналитики
иллюстративное фото: Getty Images

В Институте изучения войны (ISW) заметили, что активизацией действий на Купянском направлении россияне пытаются оттянуть резервы Сил обороны с критически важных участков фронта, однако, по мнению экспертов, оккупантам не удастся осуществить оперативно значимый прорыв.

Источник: ISW

Детали: Аналитики отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта на фоне активизации российских наступательных операций вдоль границы Харьковской и Луганской областей 17 июля.

Российские и украинские источники сообщили, что войска РФ начали активные наступательные операции и продвинулись в районе Купянска (между северо-восточной Харьковской и северо-западной Луганской областями) за последние несколько дней.

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В обзоре указывается, что российские войска, вероятно, проводят наступательные операции на этом участке фронта, пытаясь воспользоваться тем, что украинские силы сосредоточены на других участках фронта, и отвлечь украинские резервы от критически важных районов территории боевых действий, а именно: Бахмутского, западной части Донецкой и западной части Запорожской областей, где украинские войска проводят контрнаступательные операции.

Однако, по мнению экспертов, низкое качество и состав российских войск, которые сейчас развернуты на этой линии, скорее всего, помешает России достичь более чем тактически значимых успехов или осуществить оперативно значимый прорыв.

По сообщению российских и украинских источников, происходит переброска сформированных из российских заключенных штурмовых подразделений "Штурм-З" на Купянское направление.

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Специалисты напоминают, что ISW уже оценивала, что подразделения "Штурм-С" имеют плохую оперативную эффективность из-за низкого морального духа и дисциплины.

В отчете также отмечают, что Силы обороны продолжали контрнаступательные операции под Бахмутом, к югу от Великой Новоселки, и под Орехово на западе Запорожской области в течение 17 июля.

Темы: войнаконтрнаступление
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