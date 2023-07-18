Россияне не смогут осуществить значимый прорыв на Купянском направлении – аналитики

В Институте изучения войны (ISW) заметили, что активизацией действий на Купянском направлении россияне пытаются оттянуть резервы Сил обороны с критически важных участков фронта, однако, по мнению экспертов, оккупантам не удастся осуществить оперативно значимый прорыв.

Источник: ISW

Детали: Аналитики отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта на фоне активизации российских наступательных операций вдоль границы Харьковской и Луганской областей 17 июля.

Российские и украинские источники сообщили, что войска РФ начали активные наступательные операции и продвинулись в районе Купянска (между северо-восточной Харьковской и северо-западной Луганской областями) за последние несколько дней.

Реклама:

В обзоре указывается, что российские войска, вероятно, проводят наступательные операции на этом участке фронта, пытаясь воспользоваться тем, что украинские силы сосредоточены на других участках фронта, и отвлечь украинские резервы от критически важных районов территории боевых действий, а именно: Бахмутского, западной части Донецкой и западной части Запорожской областей, где украинские войска проводят контрнаступательные операции.

Однако, по мнению экспертов, низкое качество и состав российских войск, которые сейчас развернуты на этой линии, скорее всего, помешает России достичь более чем тактически значимых успехов или осуществить оперативно значимый прорыв.

По сообщению российских и украинских источников, происходит переброска сформированных из российских заключенных штурмовых подразделений "Штурм-З" на Купянское направление.

ВИДЕО ДНЯ

Специалисты напоминают, что ISW уже оценивала, что подразделения "Штурм-С" имеют плохую оперативную эффективность из-за низкого морального духа и дисциплины.

В отчете также отмечают, что Силы обороны продолжали контрнаступательные операции под Бахмутом, к югу от Великой Новоселки, и под Орехово на западе Запорожской области в течение 17 июля.