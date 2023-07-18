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У ЗСУ уточнили заяву про стотисячне військо РФ на сході: Не нова проблема

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 18 липня 2023, 12:14
У ЗСУ уточнили заяву про стотисячне військо РФ на сході: Не нова проблема
РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКОВІ В ОКУПОВАНОМУ КРИМУ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий наголосив, що зосередження понад 100 тисяч російських військових на лимано-куп’янському напрямку – не нова проблема, і вони там "з’явилися не відучора".

Джерело: Череватий в ефірі Радіо Свобода, заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону новин 

Пряма мова Череватого: "Ця проблема не нова, не сьогоднішня, і Сили оборони вже багато місяців підряд не дають їм жодного прогресу і потужно наносять по них удари. Тобто це не вчора з’явилися 100 тисяч. Плюс мінус цифра вже давно, трішки більше, трішки менше може бути.

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… Так, воно (угруповання ворога - ред.) велике. Так, треба враховувати його розміри. Але ця цифра не є показником загрози чи причини страху, а навпаки – показник гордості за Сили оборони України".

Деталі: Череватий зазначив, що вказане угруповання попри свою чисельність, не є якісно підготовлене і вмотивоване.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на куп'янському напрямку росіяни наступають з суботи. На її думку, це відбувається у відповідь на український наступ на бахмутському напрямку.

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Маляр пояснила, що окупанти починають наступ на інших напрямках для того, щоб ЗСУ переключали свої сили на захист цих напрямків. 

Передісторія: 

  • Ввечері 17 липня Череватий заявив, що російські загарбники зібрали на лимано-куп'янському напрямку понад 100 тисяч солдатів.
  • Ввечері того ж дня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що російські окупаційні війська перейшли в наступ на куп’янському напрямку фронту.

Теми: Збройні силивійнаХарківська областьДонецька область
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