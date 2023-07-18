В ВСУ уточнили заявление о стотысячном войске РФ на востоке: Не новая проблема
Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что сосредоточение более 100 тысяч российских военных на лимано-купянском направлении - не новая проблема, и они там "появились не со вчерашнего дня".
Источник: Череватый в эфире Радио Свобода, заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона новостей
Прямая речь Череватого: "Эта проблема не новая, не сегодняшняя и Силы обороны уже много месяцев подряд не дают им никакого прогресса и мощно наносят по ним удары. То есть это не вчера появились 100 тысяч. Плюс минус цифра уже давно, чуть больше, чуть меньше может быть.
... Да, она (группировка врага - ред.) большая. Да, надо учитывать ее размеры. Но эта цифра не является показателем угрозы или причины страха, а наоборот - показатель гордости за Силы обороны Украины".
Детали: Череватый отметил, что указанная группировка, несмотря на свою численность, не является качественно подготовленной и мотивированной.
Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на купянском направлении россияне наступают с субботы. По ее мнению, это происходит в ответ на украинское наступление на Бахмутском направлении.
Маляр объяснила, что оккупанты начинают наступление на других направлениях для того, чтобы ВСУ переключали свои силы на защиту этих направлений.
Предыстория:
- Вечером 17 июля Череватый заявил, что российские захватчики собрали на лимано-купянском направлении более 100 тысяч солдат.
- Вечером того же дня командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что российские оккупационные войска перешли в наступление на купянском направлении фронта.