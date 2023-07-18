На Таврійському напрямку війська РФ подекуди відступають, втратили ще три роти – Тарнавський

На таврійському напрямку Сили оборони України мають деякі успіхи, за добу 17 липня вбито чи поранено більше трьох рот ворогів.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Пряма мова: "На Таврійському напрямку тривають бої, місцями Сили оборони мають успіхи, а ворог відступає.

Загалом, протягом минулої доби ворог 20 разів атакував наші позиції та здійснив 678 обстрілів. Артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1681 вогневе завдання.

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше трьох рот. Знищено 41 одиницю військової техніки противника".

Деталі: За даними Тарнавського, знищено, зокрема: 4 танки, 12 ББМ, 3 гаубиці 2А65 "Мста-Б", 2 одиниці БМ-21 "Град", БПЛА "Орлан-30", БПЛА "Supercam", БПЛА "Zala", САУ 2С3 "Акація", гармату "Гіацинт-С" та автомобільну техніку.

Також було знищено 4 склади боєприпасів ворога.

Цьому передувало: 16 липня Тарнавський заявляв, що за 15 липня на таврійському напрямку російські окупанти втратили 2 роти військовослужбовців, 6 одиниць техніки та 3 склади боєприпасів.

17 липня він інформував про просування захисників на таврійському напрямку попри атаки ворога з повітря та замінованість території.