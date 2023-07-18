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На Таврійському напрямку війська РФ подекуди відступають, втратили ще три роти – Тарнавський

Олена РощінаВівторок, 18 липня 2023, 17:55
На Таврійському напрямку війська РФ подекуди відступають, втратили ще три роти – Тарнавський
Олександр Тарнавський, фото - Армія Inform

На таврійському напрямку Сили оборони України мають деякі успіхи, за добу 17 липня вбито чи поранено більше трьох рот ворогів.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Пряма мова: "На Таврійському напрямку тривають бої, місцями Сили оборони мають успіхи, а ворог відступає.

Загалом, протягом минулої доби ворог 20 разів атакував наші позиції та здійснив 678 обстрілів. Артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1681 вогневе завдання.

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За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше трьох рот. Знищено 41 одиницю військової техніки противника".

Деталі: За даними Тарнавського, знищено, зокрема: 4 танки, 12 ББМ, 3 гаубиці 2А65 "Мста-Б", 2 одиниці БМ-21 "Град", БПЛА "Орлан-30", БПЛА "Supercam", БПЛА "Zala", САУ 2С3 "Акація", гармату "Гіацинт-С" та автомобільну техніку.

Також було знищено 4 склади боєприпасів ворога.

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Цьому передувало: 16 липня Тарнавський заявляв, що за 15 липня на таврійському напрямку російські окупанти втратили 2 роти військовослужбовців, 6 одиниць техніки та 3 склади боєприпасів.

17 липня він інформував про просування захисників на таврійському напрямку попри атаки ворога з повітря та замінованість території.

Теми: війнаконтрнаступХерсонська область
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