На Таврическом направлении войска РФ кое-где отступают, потеряли еще три роты – Тарнавский

На таврическом направлении Силы обороны Украины имеют некоторые успехи, за сутки 17 июля убито или ранено более трех рот врагов.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Прямая речь: "На Таврическом направлении продолжаются бои, местами Силы обороны имеют успехи, а враг отступает.

Всего за прошедшие сутки враг 20 раз атаковал наши позиции и совершил 678 обстрелов. Артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1681 огневое задание.

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За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более трех рот. Уничтожена 41 единица военной техники противника".

Детали: По данным Тарнавского, уничтожено, в частности: 4 танка, 12 ББМ, 3 гаубицы 2А65 "Мста-Б", 2 единицы БМ-21 "Град", БПЛА "Орлан-30", БПЛА "Supercam", БПЛА "Zala", САУ 2С3 "Акация", пушка "Гиацинт-С" и автомобильная техника.

Также было уничтожено 4 склада боеприпасов врага.

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Этому предшествовало: 16 июля Тарнавский заявлял, что за 15 июля на таврическом направлении российские оккупанты потеряли 2 роты военнослужащих, 6 единиц техники и 3 склада боеприпасов.

17 июля он информировал о продвижении защитников на таврическом направлении, несмотря на атаки врага с воздуха и заминированность территории.