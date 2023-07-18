На куп'янському напрямку ініціатива вже в української армії – Маляр
Вівторок, 18 липня 2023, 19:51
Українські війська отримали ініціативу на куп‘янському напрямку в Харківській області.
Джерело: повідомлення заступниці міністра оборони Ганни Маляр
Дослівно: "Наступ ворога на куп‘янському напрямку наразі безуспішний.
Бої тривають, але ініціатива вже на нашому боці.
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На південному фланзі довкола Бахмута сьогодні, як і всі попередні дні, було просування наших військ.
На північному фланзі сьогодні тривали бої. Ворог намагається повернути втрачені позиції. Нашим бійцям доводиться мати справу зі щільним замінуванням та інтенсивним ворожим вогнем".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Вранці 18 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на сході України ситуація складна, але контрольована, ворог тримає основні сили на куп’янському напрямку, а на бахмутський − перекидає резерви.
- Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) помітили, що активізацією дій на куп’янському напрямку росіяни намагаються відтягнути резерви Сил оборони з критично важливих ділянок фронту, проте, на думку експертів, окупантам не вдасться здійснити оперативно значимий прорив.