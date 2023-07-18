На куп'янському напрямку ініціатива вже в української армії – Маляр

Українські війська отримали ініціативу на куп‘янському напрямку в Харківській області.

Джерело: повідомлення заступниці міністра оборони Ганни Маляр

Дослівно: "Наступ ворога на куп‘янському напрямку наразі безуспішний.

Бої тривають, але ініціатива вже на нашому боці.

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На південному фланзі довкола Бахмута сьогодні, як і всі попередні дні, було просування наших військ.

На північному фланзі сьогодні тривали бої. Ворог намагається повернути втрачені позиції. Нашим бійцям доводиться мати справу зі щільним замінуванням та інтенсивним ворожим вогнем".

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