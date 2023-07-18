На купянском направлении инициатива уже у украинской армии – Маляр

Украинские войска получили инициативу на Купянском направлении в Харьковской области.

Источник: сообщение заместителя министра обороны Анны Маляр

Дословно: "Наступление врага на купянском направлении пока безуспешно.

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Бои продолжаются, но инициатива уже на нашей стороне.

На южном фланге вокруг Бахмута сегодня, как и все предыдущие дни, было продвижение наших войск.

На северном фланге сегодня продолжались бои. Враг пытается вернуть утраченные позиции. Нашим бойцам приходится иметь дело с плотным минированием и интенсивным вражеским огнем".

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