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Росія дала зрозуміти, що арешт Путіна буде "оголошенням війни" – президент ПАР

"Європейська правда", Олександр ШумілінВівторок, 18 липня 2023, 20:49
Росія дала зрозуміти, що арешт Путіна буде оголошенням війни – президент ПАР

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що Росія натякнула йому про негативні наслідки арешту Владіміра Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо він приїде у серпні на саміт БРІКС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на місцеве видання The Daily Maverick

Деталі: Таке пояснення Рамафоса дав суду південноафриканського міста Гаутенг, який розглядав питання надання Путіну імунітету від арешту.

Заява президента ПАР для суду була надіслана ще у травні й він наполягав на її конфіденційності, але раніше у вівторок Вищий суд Гаутенга за позовом опозиційної партії "Демократичний альянс" розпорядився опублікувати слова Рамафоси.

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"Росія чітко дала зрозуміти, що арешт її чинного президента був би оголошенням війни. Ризикувати й вступати у війну з Росією суперечить нашій конституції", – заявив південноафриканський президент.

Рамафоса також заявив тоді суду, що ПАР почала з Міжнародним кримінальним судом консультації за статтею 97 Римського статуту – вони ініціюються в разі проблеми, що "потенційно може перешкодити або унеможливити виконання запиту МКС".

Як відомо, ПАР ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду, який у березні видав ордер на арешт Путіна через його причетність до масової депортації українських дітей з окупованих територій. Попри це, президент країни Рамафоса публічно заявляв, що очікує на участь президента РФ на саміті БРІКС у серпні.

ВІДЕО ДНЯ

Нещодавно стало відомо, що в Південно-Африканській Республіці просили Росію прислати на саміт БРІКС главу МЗС Сергєя Лаврова замість Владіміра Путіна, але отримали відмову.

Читайте також: Гаага готує новини. Чому ордер МКС для Путіна може призвести навіть до справи щодо геноциду.

Теми: ПутінПАРГаазький трибунал
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