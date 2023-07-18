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Россия дала понять, что арест Путина будет "объявлением войны" – президент ЮАР

"Европейская правда", Александр ШумилинВторник, 18 июля 2023, 20:49
Россия дала понять, что арест Путина будет объявлением войны – президент ЮАР

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что Россия намекнула ему о негативных последствиях ареста Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда, если он приедет в августе на саммит БРИКС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на местное издание The Daily Maverick

Детали: Такое объяснение Рамафоса дал суду южноафриканского города Гаутенг, который рассматривал вопрос предоставления Путину иммунитета от ареста.

Заявление президента ЮАР для суда было направлено еще в мае, и он настаивал на его конфиденциальности, но ранее во вторник Высший суд Гаутенга по иску оппозиционной партии "Демократический альянс" распорядился опубликовать слова Рамафосы.

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"Россия четко дала понять, что арест ее действующего президента был бы объявлением войны. Рисковать и вступать в войну с Россией противоречит нашей конституции", - заявил южноафриканский президент.

Рамафоса также заявил тогда суду, что ЮАР начала с Международным уголовным судом консультации по статье 97 Римского статута - они инициируются в случае проблемы, которая "потенциально может помешать или сделать невозможным выполнение запроса МУС".

Как известно, ЮАР ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда, который в марте выдал ордер на арест Путина из-за его причастности к массовой депортации украинских детей с оккупированных территорий. Несмотря на это, президент страны Рамафоса публично заявлял, что ожидает участия президента РФ на саммите БРИКС в августе.

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Недавно стало известно, что в Южно-Африканской Республике просили Россию прислать на саммит БРИКС главу МИД Сергея Лаврова вместо Владимира Путина, но получили отказ.

Темы: ПутинЮАРГаагский трибунал
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