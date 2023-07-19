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На підступах до Києва ППО знищила усі ворожі "Шахеди" – КМВА

Ольга Глущенко Середа, 19 липня 2023, 05:48
На підступах до Києва ППО знищила усі ворожі Шахеди – КМВА
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ DEFENCE UA

Вночі та на світанку 19 липня ворог атакував столицю і Київщину ударними дронами, які українська ППО виявила і знищила.

Джерело: начальник КМВА Сергій Попко

Пряма мова: "Непроста ніч повітряних атак для всієї України. Південь, Одещина – особливо. Але про Київ ворог теж не забув.

Знову атакував столицю "Shahed"-ами. Безрезультатно".

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Деталі: Попко зауважив, що ще на підступах до столиці ППО виявила і знищила усі ворожі дрони.

Він додав, що, за попередніми даними, жертв і руйнувань нема, але дані ще уточнюються.

Теми: КиївКиївська областьППОШахед
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