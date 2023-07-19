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На подступах к Киеву ПВО уничтожила все вражеские "Шахеды" – КГВА

Ольга ГлущенкоСреда, 19 июля 2023, 05:48
На подступах к Киеву ПВО уничтожила все вражеские Шахеды – КГВА
ПВО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА DEFENCE UA

Ночью и на рассвете 19 июля враг атаковал столицу и Киевскую область ударными дронами, которые украинская ПВО обнаружила и уничтожила.

Источник: начальник КГВА Сергей Попко

Прямая речь: "Непростая ночь воздушных атак для всей Украины. Юг, Одесская область – особенно. Но о Киеве враг тоже не забыл.

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Опять атаковал столицу "Shahed"-ами. Безрезультатно".

Детали: Попко отметил, что еще на подступах к столице ПВО обнаружила и уничтожила все вражеские дроны.

Он добавил, что, по предварительным данным, жертв и разрушений нет, но данные еще уточняются.

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Темы: КиевКиевская областьПВОШахед
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