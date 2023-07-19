Атака на Одещину: влучили в зерновий термінал порту, понівечені будинки, велика пожежа на складах

Внаслідок нічної атаки окупантів на Одеську область були влучання ворожих ракет на території Одеського порту, в Одесі вирва від падіння ракети, уражені складські приміщення із тютюном і феєрверками (рятувальники ліквідовують пожежу), в області пошкоджені туристичні бази та готелі, 12 людей зверталися по медичну допомогу.

Джерело: Одеська ОВА

Дослівно: ""Онікси" і Х-22 росіяни спрямували на портову і критичну інфраструктуру. Влучили в зерновий і олійний термінал, пошкодив резервуари та обладнання для завантаження, зайнялась пожежа, всі компетентні служби працюють над ліквідацією наслідків. Інформація про постраждалих не надходила.

В Одеському районі є влучання в промисловий об'єкт, де постраждав цивільний співробітник та уражені два складських приміщення в різних локаціях – із тютюном і феєрверками. Пожежні ліквідують пожежу площею понад 3000 кв.м".

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Деталі: Ракета Х-59 була збита силами ППО на підльоті до берега і, впавши в одному з кварталів Одеси, утворила велику вирву, вибуховою хвилею пошкоджено кілька будівель навколо. Три цивільні особи травмовані.

фото: Думська

В небі над Одещиною було збито 8 дронів типу "Shahed-136".

Внаслідок повітряних боїв та падіння уламків зайнялись та пошкоджені туристичні бази та готелі в прибережній зоні Коблевської громади, постраждало двоє цивільних.

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Також вибуховою хвилею в житлових комплексах Одеси пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.

Щонайменше 6 одеситів, серед яких 9-річний хлопчик, звернулися по медичну допомогу, у зв'язку з отриманням поранень уламками скла та інших предметів.

В ОВА зазначають, що основною ціллю окупантів була портова та критична інфраструктура. Обійшлося без людських жертв.

фото: Думська

фото: Думська

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