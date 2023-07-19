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Масована атака РФ "Калібрами", "Оніксами", Х-22 та "Шахедами": 19 липня ППО знищила 37 цілей із 63-х

Валентина РоманенкоСереда, 19 липня 2023, 08:57
Масована атака РФ Калібрами, Оніксами, Х-22 та Шахедами: 19 липня ППО знищила 37 цілей із 63-х
ілюстративне фото Повітряних сил

В ніч на 19 липня Росія випустила по Україні 30 крилатих ракет, одну авіаційну та 32 дрони-камікадзе Shahed, українська ППО знищила 14 ракет і 23 БПЛА ворога.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил

Деталі: Російські окупанти атакували Україну з південного напрямку, використовуючи крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БпЛА типу Shahed-136/131.

Ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури та військові об’єкти, основним напрямком удару була Одещина.

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Протягом кількох хвиль атак противник застосував:

  • 16 крилатих ракет морського базування "Калібр", імовірно з малого ракетного корабля "Інгушетія" та фрегата "Адмірал Ессен" з акваторії Чорного моря;
  • 8 крилатих ракет Х-22 з літаків дальньої авіації Ту-22М3 з акваторії Чорного моря;
  • 6 крилатих ракет "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим);
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59 із винищувача Су-35 з акваторії Чорного моря;
  • 32 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (Ростовська обл).

За результатами бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 37 повітряних цілей:

- 13 крилатих ракет "Калібр";

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-  1 керовану авіаційну ракету Х-59;

- 23 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Дослівно: "Удари ракет Х-22 та "Онікс" було спрямовано по інфраструктурі Одеської області. Про наслідки цих ударів та постраждалих повідомлять місцеві військові адміністрації. 

За поточну та минулу добу авіація Повітряних сил завдала понад 20 авіаційних ударів по об’єктах, місцях зосередження техніки та особового складу російських окупантів".

Нагадаємо: У ніч на 19 липня російські війська в Одесі влучили в територію порту і в склади з тютюном і феєрверками, в Одеській області пошкодили туристичні бази та готелі, у Житомирській області постраждав інфраструктурний об'єкт, у Києві та області всі дрони збили, на околицях міста Запоріжжя три ракети вдарили по відкритій території.

Довідково: Українська ППО не може збивати ракети Х-22 та "Онікс". Сучасних систем, які поставляються міжнародними партнерами, недостатньо для того, щоб "закрити небо" над Україною.

Повітряні сили наголошували, що Україна не може виставити ППО вздовж усього кордону, тому їй потрібні сучасні багатоцільові винищувачі F-16.

Теми: ракетний ударШахедПовітряні сили ЗСУ
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