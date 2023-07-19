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Атака в Одесской области: попали в зерновой терминал порта, поврежденные дома, пожар на складах

Алена МазуренкоСреда, 19 июля 2023, 09:59
Атака в Одесской области: попали в зерновой терминал порта, поврежденные дома, пожар на складах
фото: Думская

В результате ночной атаки оккупантов на Одесскую область были попадания вражеских ракет на территории Одесского порта, в Одессе воронка от падения ракеты, поражены складские помещения с табаком и фейерверками (спасатели ликвидируют пожар), в области повреждены туристические базы и гостиницы, 12 человек обращались за медицинской помощью.

Источник: Одесская ОГА

Дословно: ""Ониксы" и Х-22 россияне направили на портовую и критическую инфраструктуру. Попали в зерновой и масляный терминал, повредили резервуары и оборудование для загрузки, загорелся пожар, все компетентные службы работают над ликвидацией последствий. Информация о пострадавших не поступала.

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В Одесском районе есть попадание в промышленный объект, где пострадал гражданский сотрудник и поражены два складских помещения в разных локациях - с табаком и фейерверками. Пожарные ликвидируют пожар площадью более 3000 кв.м".

Детали: Ракета Х-59 была сбита силами ПВО на подлете к берегу и, упав в одном из кварталов Одессы, образовала большую воронку, взрывной волной повреждено несколько зданий вокруг. Три гражданских лица травмированы.

В небе над Одесской областью было сбито 8 дронов типа "Shahed-136".

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фото: Думская

В результате воздушных боев и падения обломков загорелись и повреждены туристические базы и гостиницы в прибрежной зоне Коблевской общины, пострадали двое гражданских.

Также взрывной волной в жилых комплексах Одессы повреждены несколько многоквартирных домов.

По меньшей мере 6 одесситов, среди которых 9-летний мальчик, обратились за медицинской помощью, в связи с получением ранений осколками стекла и других предметов.

В ОВА отмечают, что основной целью оккупантов была портовая и критическая инфраструктура. Обошлось без человеческих жертв.

 
фото: Думская
 
фото: Думская

Напомним:

  • В ночь на 19 июля Россия выпустила по Украине 30 крылатых ракет, одну авиационную и 32 дрона-камикадзе Shahed, украинская ПВО уничтожила 37 воздушных целей врага: 23 БПЛА, 13 крылатых ракет, 1-ну авиационную.

Темы: Одессаракетный ударвойна
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