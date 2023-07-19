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На Миколаївщині вогнеборці потрапили під обстріл вночі

Тетяна ЛозовенкоСереда, 19 липня 2023, 10:55
На Миколаївщині вогнеборці потрапили під обстріл вночі
Пожежа на Миколаївщині, фото дснс

Під час ліквідації пожежі, що виникла внаслідок російського удару по Миколаївщині вночі, під повторний обстріл потрапили вогнеборці-добровольці. 

Джерело: пресслужба ДСНС

Дослівно ДСНС: "Внаслідок ворожої атаки по населеному пункту Коблівської громади відбулось руйнування та займання обʼєктів рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні. На місце прибули чергові караули 8 та 19 державних пожежно-рятувальних частин, відділення сільської пожежної охорони "Коблеве".

Вогонь охопив значну площу, тож вогнеборці приборкували пожежу навіть під час повторної хвилі ворожої атаки".

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Деталі: Вибуховою хвилею пошкоджено поряд розташовані будівлі, а також автомобіль СПО "Коблеве". Наразі відомо про двох постраждалих, одного з них госпіталізовано до медичного закладу. 

У пресслужбі наголошують, що особовий склад ДСНС та Місцевої пожежної охорони не постраждав.

 
 

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Теми: Миколаївська областьДСНСпожежа
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