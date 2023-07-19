За добу через агресію РФ одна людина загинула і 22 поранені, зокрема діти

Внаслідок російської агресії за добу одна людина загинула та 22 осіб дістали поранення, серед них троє дітей.

Джерело: звіт ОВА про ситуацію в регіонах станом на 9:00

Деталі: На Київщині майже всю ніч лунала повітряна тривога. Область намагалися атакувати "Шахедами". Працювало ППО. Влучань не зафіксовано. Постраждалі відсутні. Руйнацій та пошкоджень після падіння уламків не має. Інформація попередня. Оперативні групи продовжують роботу.

На Кіровоградщині зранку середи ворог поцілив ракетами неподалік Кропивницького. За попередніми даними, обійшлось без жертв та руйнувань цивільних будівель.

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Житомирщина: у середу під ранок ворог атакував область дронами-камікадзе. За попередньою інформацією внаслідок удару "Шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт, є пошкодження приватних домогосподарств. Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють. Наразі інформації про наявність жертв немає, інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється.

Полтавщина: Вночі ворог атакував область БпЛА. Влучань по критичній інфраструктурі не зафіксовано. Попередньо — без жертв.

Чернігівщина: за добу — 2 обстріли (7 вибухів). Сновська громада Корюківського району — із мінометів та артилерії. Без жертв та руйнувань.

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Сумщина: за добу зафіксовано 15 обстрілів; 80 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Білопільська, Краснопільська, Есманська, Хотінська, Шалигинська, Глухівська громади.

Білопільська громада: ворог бив з мінометів (9 вибухів) та артилерії (11 вибухів). Внаслідок артобстрілу пошкоджено три приватні житлові будинки. Також у середу вночі ППО Сил оборони в Сумській області знищено 4 БпЛА ''Shahed''.

Запорізька: за минулу добу російські війська здійснили 92 обстріли 23 прифронтових населених пунктів області.

78 артилерійських ударів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Гуляйпільського, Кам'янського, Степового, Плавнів та інших сіл на лінії розмежування.

Ворог двічі атакував Ольгівське із застосуванням БПЛА, тричі ракетами вдарив по відкритій території на околицях обласного центру, з РСЗВ вгатив по Новоіванівці, Ольгівському, Темирівці, Новодарівці, атакував авіабомбами Оріхів, Новоандріївку, Новодарівку, Преображенку та П'ятихатки. На щастя, люди вціліли.

По області 34 повідомлення про руйнування житла громадян та інших цивільних об'єктів: господарських споруд, гаражів, корпусу навчального закладу.

Дніпропетровщина: у вівторок агресор поцілив по Нікополю. Застосував важку артилерію. Минулось без постраждалих та руйнувань. Пізно ввечері ворог спрямував на область безпілотник. Його приземлилися оборонці з ПвК "Схід". Без наслідків.

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Козача Лопань Харківського району, Вовчанськ і Бударки Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Синьківка, Куп’янськ та Кислівка.

У вівторок ввечері ворог двічі обстріляв м. Куп'янськ. Пошкоджено 2 приватні будинки. На ранок внаслідок ще одного обстрілу Куп'янська знищено приватний будинок, пошкоджено 3 приватні будинки.

Внаслідок обстрілу смт. Дворічна Куп'янського району загинув 72-річний чоловік. 65-річна жінка отримала осколкове поранення шиї та грудної клітини та була госпіталізована. Пізніше до медиків звернулася з легким пораненням 60-річна жінка, госпіталізації не потребувала.

Внаслідок обстрілу с. Гур’їв Козачок Богодухівського району пошкоджено приміщення СГ "Козачанське". Внаслідок обстрілу з бойового гелікоптера в с. Одноробівка Богодухівського району знищено 2 приватних будинки, частково пошкоджені 2 будинки. В с. Степове Ізюмського району внаслідок обстрілів пошкоджена електромережа.

Луганщина: чергові авіаційні удари витримала Білогорівка. Зі ствольної та реактивної артилерії обстріляні так само Білогорівка та Невське.

За добу противник здійснив 102 обстріли (486 снарядів). У Лисичанську противник обладнав територію колишньої міської поліклініки для розташування особового складу та командування підрозділу "Ахмат".

Донеччина: за добу росіяни здійснили 23 обстріли, застосувавши танки, артилерію, ракету (тип не встановлено), авіаудар (тип ракети не встановлено), РСЗВ "Град".

Обстріляли населені пункти: Авдіївка, Лиман, Красногорівка, с.Ласточкине, смт Очеретине, с.Миколаївка, с.Желанне Друге, с.Богоявленка, смт Курахівка, с.Благодатне, с.Желанне Перше, Курахове, Часів Яр, с.Острівське. Пошкоджено 16 об’єктів: 9 житлових будинків, 2 магазини, залізнична колія, трансформатор, будівля ТОВ "Агропром", 1.3 га пшениці, гараж.

По області: 10 поранених цивільних за добу (з них двоє — діти).

Миколаївщина: у середу вночі внаслідок ворожої атаки по населеному пункту Коблівської громади відбулось руйнування та займання обʼєктів рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні. Детальна інформація уточнюється. Постраждало дві особи, одна з них госпіталізована.

У вівторок протягом дня ворог завдавав артилерійських ударів по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Одещина: протягом ночі окупанти застосували береговий ракетний комплекс з тимчасово окупованого Криму і вдарили по Одещині "Оніксами", а стратегічна авіація завдала удару ракетами Х-59, Х-22. Одночасно із ракетною атакою росіяни запустили по півдню і дрони "Shahed-136".

Х-59 була збита на підльоті до берега і впавши в одному з кварталів Одеси утворила велику вирву, вибуховою хвилею пошкоджено кілька будівель навколо. Три цивільні особи травмовано.

"Онікси" і Х-22 ворог спрямував на портову і критичну інфраструктуру. Влучив у зерновий і олійний термінал, пошкодив резервуари та обладнання для завантаження, зайнялась пожежа, всі компетентні служби працюють над ліквідацією наслідків. Інформація про постраждалих не надходила.

В Одеському районі є влучання в промисловий об'єкт, де постраждав цивільний співробітник та уражені два складських приміщення. На Одещини вогнеборці ліквідують пожежу площею понад 3000 кв.м

В небі над Одещиною було збито 8 дронів типу "Shahed-136". Також внаслідок бойової роботи із знищення ракет та дронів вибуховою хвилею в житлових комплексах Одеси пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.

Щонайменше 6 одеситів, серед яких 9-річний хлопчик, звернулися по медичну допомогу, у зв'язку з отриманням поранень уламками скла та інших предметів.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 72 обстріли ( 449 снарядів), з них по м. Херсон — 7 обстрілів ( 31 снаряд). Росіяни поцілили у райони 24 населених пунктів області.Одна людина дістала поранення.