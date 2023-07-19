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На Николаевщине огнеборцы попали под обстрел ночью

Татьяна ЛозовенкоСреда, 19 июля 2023, 10:55
На Николаевщине огнеборцы попали под обстрел ночью
Пожар на Николаевщине, фото ГСЧС

Во время ликвидации пожара, возникшего в результате российского удара по Николаевской области ночью, под повторный обстрел попали огнеборцы-добровольцы. 

Источник: пресс-служба ГСЧС

Дословно ГСЧС: "В результате вражеской атаки по населенному пункту Коблевской громады произошло разрушение и возгорание объектов рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне. На место прибыли дежурные караулы 8 и 19 государственных пожарно-спасательных частей, отделение сельской пожарной охраны "Коблево".

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Огонь охватил значительную площадь, поэтому огнеборцы укрощали пожар даже во время повторной волны вражеской атаки".

Детали: Взрывной волной повреждены рядом расположенные здания, а также автомобиль СПО "Коблево". Известно о двух пострадавших, один из них госпитализирован в медицинское учреждение. 

В пресс-службе отмечают, что личный состав ГСЧС и Местной пожарной охраны не пострадал. 

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Темы: Николаевская областьГСЧСпожар
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