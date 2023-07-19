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На військовому полігоні в Криму вже кілька годин триває детонація

Олена РощінаСереда, 19 липня 2023, 11:03
На військовому полігоні в Криму вже кілька годин триває детонація
Пожежа на полігоні в Криму 19.07.23, скриншот із відео ТАСС

На військовому полігоні в Кіровському районі окупованого Росією Криму вже близько трьох годин тривають вибухи. 

Джерело: ТАСС, ставленик Кремля в окупованому Криму Сергій Аксьонов, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров

Деталі: Вибухи на військовому полігоні в Криму почалися перед 7-ю ранку і станом на 10:40 тривають. 

Кадри пожежі на полігоні в Кіровському районі Криму
Кадри пожежі на полігоні в Кіровському районі Криму
Скриншот із відео ТАСС

Аксьонов повідомив, що на полігоні в Кіровському районі сталося "займання", його причини встановлять слідчі органи.

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Він оголосив евакуацію жителів із 4 населених пунктів. 

Один із лідерів кримських татар Рефат Чубаров повідомив, що в Іслям-Терекському (Кіровському) районі тимчасово окупованого Криму через "вибухи на величезному складі боєприпасів" терміново евакуюють близько 2225 осіб – населення с. Кринички, Айвазовське, Абрикосівка і Привітне.

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Окупаційна влада вважає, що евакуація жителів Криму через пожежу на військовому полігоні не триватиме довше двох днів.

Даних про пошкодження цивільної інфраструктури у зв'язку з пожежею на військовому полігоні в Криму поки немає.

Під'їзди до місця пожежі в Кіровському районі перекрито. Транспорту запропоновано рухатися в об'їзд. 

У селі Кринички недалеко від селища Старий Крим розгорнуто штаб.

Теми: Кримокупаціявійна
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