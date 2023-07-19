На військовому полігоні в Криму вже кілька годин триває детонація
На військовому полігоні в Кіровському районі окупованого Росією Криму вже близько трьох годин тривають вибухи.
Джерело: ТАСС, ставленик Кремля в окупованому Криму Сергій Аксьонов, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров
Деталі: Вибухи на військовому полігоні в Криму почалися перед 7-ю ранку і станом на 10:40 тривають.
Аксьонов повідомив, що на полігоні в Кіровському районі сталося "займання", його причини встановлять слідчі органи.
Він оголосив евакуацію жителів із 4 населених пунктів.
Один із лідерів кримських татар Рефат Чубаров повідомив, що в Іслям-Терекському (Кіровському) районі тимчасово окупованого Криму через "вибухи на величезному складі боєприпасів" терміново евакуюють близько 2225 осіб – населення с. Кринички, Айвазовське, Абрикосівка і Привітне.
Окупаційна влада вважає, що евакуація жителів Криму через пожежу на військовому полігоні не триватиме довше двох днів.
Даних про пошкодження цивільної інфраструктури у зв'язку з пожежею на військовому полігоні в Криму поки немає.
Під'їзди до місця пожежі в Кіровському районі перекрито. Транспорту запропоновано рухатися в об'їзд.
У селі Кринички недалеко від селища Старий Крим розгорнуто штаб.