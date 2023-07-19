На военном полигоне в Крыму уже несколько часов продолжается детонация
На войсковом полигоне в Кировском районе оккупированного Россией Крыма уже около трех часов продолжаются взрывы.
Источник: ТАСС, ставленник Кремля в оккупированному Крыму Сергей Аксенов, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров
Детали: Взрывы на войсковом полигоне в Крыму начались до 7-ми утра и по состоянию на 10:40 продолжаются.
Аксенов сообщил, что на полигоне в Кировском районе произошло "возгорание", его причины установят следственные органы.
Он объявил эвакуацию жителей из 4 населенных пунктов.
Один из лидеров крымских татар Рефат Чубаров сообщил, что в Ислям-Терекском (Кировском) районе временно оккупированного Крыма из-за "взрывов на огромном складе боеприпасов" срочно эвакуируют около 2225 человек – население с. Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное.
Оккупационные власти полагают, что эвакуация жителей Крыма из-за пожара на войсковом полигоне не продлится дольше двух дней.
Данных о повреждении гражданской инфраструктуры в связи с пожаром на войсковом полигоне в Крыму пока нет.
Подъезды к месту пожара в Кировском районе перекрыты. Транспорту предложено двигаться в объезд.
В селе Кринички недалеко от поселка Старый Крым развернут штаб.