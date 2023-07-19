На военном полигоне в Крыму уже несколько часов продолжается детонация

Пожар на полигоне в Крыму 19.07.23, скриншот из видео ТАСС

На войсковом полигоне в Кировском районе оккупированного Россией Крыма уже около трех часов продолжаются взрывы.

Источник: ТАСС, ставленник Кремля в оккупированному Крыму Сергей Аксенов, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров

Детали: Взрывы на войсковом полигоне в Крыму начались до 7-ми утра и по состоянию на 10:40 продолжаются.

Кадры пожара на полигоне в Кировском районе Крыма Скриншот из видео ТАСС

Аксенов сообщил, что на полигоне в Кировском районе произошло "возгорание", его причины установят следственные органы.

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Он объявил эвакуацию жителей из 4 населенных пунктов.

Один из лидеров крымских татар Рефат Чубаров сообщил, что в Ислям-Терекском (Кировском) районе временно оккупированного Крыма из-за "взрывов на огромном складе боеприпасов" срочно эвакуируют около 2225 человек – население с. Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное.

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Оккупационные власти полагают, что эвакуация жителей Крыма из-за пожара на войсковом полигоне не продлится дольше двух дней.

Данных о повреждении гражданской инфраструктуры в связи с пожаром на войсковом полигоне в Крыму пока нет.

Подъезды к месту пожара в Кировском районе перекрыты. Транспорту предложено двигаться в объезд.

В селе Кринички недалеко от поселка Старый Крым развернут штаб.