Червоний Хрест Білорусі визнав, що краде дітей з України

Білоруський Червоний Хрест підтвердив, що бере участь у вивезенні українських дітей з окупованих територій до Білорусі.

Джерело: білоруське видання Зеркало із посиланням на заяву голови білоруського Червоного Хреста Дмитра Шевцова під час поїздки на Донбас, яку транслювали в ефірі телеканалу "Білорусь 1"

Пряма мова Шевцова: "Мене до глибини душі обурив той факт, що люди, думаю, у міру своїх думок запалених, або вони вважають, що так логічно чинити, коли звинуватили Білорусь у тому, що ми викрадаємо дітей, які приїжджають до нас на оздоровлення. І чесно кажучи, річ у тім, що і білоруський Червоний Хрест брав у цьому - і бере, і братиме, і братиме - активну участь".

Деталі: Шевцов заявив про це білоруському телебаченню під час поїздки на окуповані території України.

Він стверджує, що приїхав туди, щоб "показати всім" і переконати у зворотному тих, хто звинувачує Білорусь у викраденні дітей. Шевцов заявляє, що "не може допустити шкоди іміджу країни, білоруського Червоного Хреста і всього руху Червоного Хреста".

Видання "Зеркало" повідомляє, що під час своєї попередньої поїздки на окуповані українські території Шевцова було помічено в камуфляжі та з літерою Z на рукаві, хоча статут Червоного Хреста вимагає від членів організації залишатися нейтральними. У Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявили, що вивчають цей інцидент.

Що цьому передувало: