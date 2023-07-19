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Красный Крест Беларуси признал, что ворует детей из Украины

Татьяна ЛозовенкоСреда, 19 июля 2023, 12:19
Красный Крест Беларуси признал, что ворует детей из Украины
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА КРЫМСОСА

Белорусский Красный Крест подтвердил, что участвует в вывозе украинских детей с оккупированных территорий в Беларусь.

Источник: белорусское издание Зеркало со ссылкой на заявление главы белорусского Красного Креста Дмитрия Шевцова во время поездки на Донбасс, которое транслировали в эфире телеканала "Беларусь 1" 

Прямая речь Шевцова: "Меня до глубины души возмутил тот факт, что люди, думаю, в меру своих мыслей воспаленных, или они считают, что так логично поступать, когда обвинили Беларусь в том, что мы похищаем детей, которые приезжают к нам на оздоровление. И честно говоря, дело в том, что и белорусский Красный Крест принимал в этом - и принимает, и будет принимать, и будет принимать - активное участие".

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Детали: Шевцов заявил об этом белорусскому телевидению во время поездки на оккупированные территории Украины.

Он утверждает, что приехал туда, чтобы "показать всем" и убедить в обратном тех, кто обвиняет Беларусь в похищении детей. Шевцов заявляет, что "не может допустить ущерба имиджу страны, белорусского Красного Креста и всего движения Красного Креста".

Издание "Зеркало" сообщает, что во время своей предыдущей поездки на оккупированные украинские территории Шевцов был замечен в камуфляже и с буквой Z на рукаве, хотя устав Красного Креста требует от членов организации оставаться нейтральными. В Международном комитете Красного Креста заявили, что изучают этот инцидент.

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Что этому предшествовало: 

  • В июне белорусский Красный Крест сообщил, что в стране находятся более 700 детей из Украины.
  • Ранее белорусская оппозиция сообщала, что в Беларусь депортировали более 2 тысяч украинских детей. По их данным, Лукашенко лично подписывает документы, связанные с совершением военного преступления.

Темы: БеларусьКрасный Крествоенные преступлениядети
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