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Зеленський: Посилюємо захист портів, РФ б’є по інфраструктурі "зернової угоди"

Тетяна ЛозовенкоСереда, 19 липня 2023, 12:43
Зеленський: Посилюємо захист портів, РФ б’є по інфраструктурі зернової угоди
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія вночі свідомо цілила в інфраструктуру "зернової угоди", а також повідомив, що дав доручення військовим посилити захист людей і портової інфраструктури.

Джерело: Зеленський у Telegram

Деталі: Президент повідомив, що на ранковій селекторній нараді заслухав інформацію про нічні російські удари по Одещині, Житомирщині та інших регіонах. Віце-прем’єр Олександр Кубраков і міністр Ігор Клименко поінформували про наслідки ударів. Також були доповіді головнокомандувача Валерія Залужного та командувача ВПС Миколи Олещука.

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Пряма мова: "Російські терористи абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди, і кожна російська ракета – це удар не лише по Україні, а й по всіх у світі, хто прагне нормального й безпечного життя.

… Військовим дав доручення посилити захист людей і портової інфраструктури, а МЗС – активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на державу-терориста та продовження нормального експорту українського зерна".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Вночі росіяни спрямували "Онікси" і Х-22 на портову і критичну інфраструктуру Одеської області - влучили в зерновий і олійний термінал, пошкодили резервуари та обладнання для завантаження.

Теми: Зеленськийпортиобстрілзерно
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