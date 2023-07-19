Зеленський: Посилюємо захист портів, РФ б’є по інфраструктурі "зернової угоди"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія вночі свідомо цілила в інфраструктуру "зернової угоди", а також повідомив, що дав доручення військовим посилити захист людей і портової інфраструктури.

Джерело: Зеленський у Telegram

Деталі: Президент повідомив, що на ранковій селекторній нараді заслухав інформацію про нічні російські удари по Одещині, Житомирщині та інших регіонах. Віце-прем’єр Олександр Кубраков і міністр Ігор Клименко поінформували про наслідки ударів. Також були доповіді головнокомандувача Валерія Залужного та командувача ВПС Миколи Олещука.

Реклама:

Пряма мова: "Російські терористи абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди, і кожна російська ракета – це удар не лише по Україні, а й по всіх у світі, хто прагне нормального й безпечного життя.

… Військовим дав доручення посилити захист людей і портової інфраструктури, а МЗС – активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на державу-терориста та продовження нормального експорту українського зерна".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ