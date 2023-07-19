Зеленский: Усиливаем защиту портов, РФ бьет по инфраструктуре "зерновой сделки"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия ночью сознательно целилась в инфраструктуру "зерновой сделки", а также сообщил, что дал поручение военным усилить защиту людей и портовой инфраструктуры.

Источник: Зеленский в Telegram

Детали: Президент сообщил, что на утреннем селекторном совещании заслушал информацию о ночных российских ударах по Одесской, Житомирской и другим регионам. Вице-премьер Александр Кубраков и министр Игорь Клименко проинформировали о последствиях ударов. Также были доклады главнокомандующего Валерия Залужного и командующего ВВС Николая Олещука.

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Прямая речь: "Российские террористы абсолютно сознательно целились в инфраструктуру зерновой сделки, и каждая российская ракета - это удар не только по Украине, но и по всем в мире, кто стремится к нормальной и безопасной жизни.

... Военным дал поручение усилить защиту людей и портовой инфраструктуры, а МИД - активизировать контакты с партнерами для увеличения давления на государство-террориста и продолжения нормального экспорта украинского зерна".

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