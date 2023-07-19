Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Усиливаем защиту портов, РФ бьет по инфраструктуре "зерновой сделки"

Татьяна ЛозовенкоСреда, 19 июля 2023, 12:43
Зеленский: Усиливаем защиту портов, РФ бьет по инфраструктуре зерновой сделки
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия ночью сознательно целилась в инфраструктуру "зерновой сделки", а также сообщил, что дал поручение военным усилить защиту людей и портовой инфраструктуры.

Источник: Зеленский в Telegram

Детали: Президент сообщил, что на утреннем селекторном совещании заслушал информацию о ночных российских ударах по Одесской, Житомирской и другим регионам. Вице-премьер Александр Кубраков и министр Игорь Клименко проинформировали о последствиях ударов. Также были доклады главнокомандующего Валерия Залужного и командующего ВВС Николая Олещука.

Прямая речь: "Российские террористы абсолютно сознательно целились в инфраструктуру зерновой сделки, и каждая российская ракета - это удар не только по Украине, но и по всем в мире, кто стремится к нормальной и безопасной жизни.

Реклама:

... Военным дал поручение усилить защиту людей и портовой инфраструктуры, а МИД - активизировать контакты с партнерами для увеличения давления на государство-террориста и продолжения нормального экспорта украинского зерна".

Предыстория:

  • Ночью россияне направили "Ониксы" и Х-22 на портовую и критическую инфраструктуру Одесской области - попали в зерновой и масляный терминал, повредили резервуары и оборудование для загрузки.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Зеленскийпортыобстрелзерно
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЕще одного "слугу" нашли за границей: на острове в Средиземном море

фото, видеоОккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в Днепре

обновленоНАПК считает, что Тимошенко злоупотреблял полномочиями. Тот грозит судом

документХарлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду

Минкульт временно возглавит Ростислав Карандеев: что о нем известно

Президент ветировал закон о выделении полумиллиарда на строительство музея Голодомора

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Мир должен ограничить торговлю с РФ, чтобы ни один компонент не попал в оружие
Зеленский разрешил получать офицерские звания без высшего образования
Зеленский: Путин маньяк, который решил всех нас убить
Последние новости
04:08
Российские ракеты угрожают Запорожской и Днепропетровской областям – Воздушные силы
03:47
Оккупанты планируют теракты против собственного населения в Брянской области – ЦНС
03:10
ВСУ скоро будут в Крыму – Буданов
02:27
Обстрелы Сумщины: за сутки – 85 "прилетов"
01:59
видеоПутин заявил, что РФ вывела армию из-под Киева, потому что ее "просили"
01:10
обновлено от 23:47Оккупанты перекрывали движение авто по Крымскому мосту
00:55
Потери врага на Таврическом направлении за сутки составили более 2 рот – Тарнавский
00:25
"Нейтральный статус Украины" имеет принципиальное значение для РФ – Путин
23:59
КолонкаISW: Длительная инициатива Украины на поле боя – это возможность использовать слабость Кремля.
23:54
фотоМэр норвежского города проехался в Украину на велосипеде и собрал 540 тысяч гривен для ВСУ
Все новости...
Реклама: