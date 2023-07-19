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Величезні вирви й пожежі: ЗСУ і рятувальники показали наслідки удару по Одещині

Валентина РоманенкоСереда, 19 липня 2023, 12:51
Величезні вирви й пожежі: ЗСУ і рятувальники показали наслідки удару по Одещині
фото ДСНС

Військові та рятувальники показали наслідки потужної комбінованої атаки Росії на Одеську область в ніч на 19 липня.

Джерело: ОК "Південь", Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: По півдню України ворог ударив потужним накопиченням ракет і дронів-камікадзе.

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Були влучання на території Одеського порту, в Одесі утворилася вирва від падіння ракети, було уражено складські приміщення із тютюном і фейєрверками, в області пошкоджено туристичні бази та готелі, 12 людей зверталися по медичну допомогу.

Далі – світлини ОК "Південь" і рятувальників та відео ДСНС.

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Теми: Одеська областьракетний ударвійна
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