Огромные воронки и пожары: ВСУ и спасатели показали последствия удара по Одесской области
Среда, 19 июля 2023, 12:51
Военные и спасатели показали последствия мощной комбинированной атаки России на Одесскую область в ночь на 19 июля.
Источник: ОК "Юг", Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Детали: По югу Украины враг ударил мощным накоплением ракет и дронов-камикадзе.
Были попадания на территории Одесского порта, в Одессе образовалась воронка от падения ракеты, были поражены складские помещения с табаком и фейерверками, в области повреждены туристические базы и гостиницы, 12 человек обращались за медицинской помощью.
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Далее - фотографии ОК "Юг" и спасателей а также видео ГСЧС.
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