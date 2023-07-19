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Огромные воронки и пожары: ВСУ и спасатели показали последствия удара по Одесской области

Валентина РоманенкоСреда, 19 июля 2023, 12:51
Огромные воронки и пожары: ВСУ и спасатели показали последствия удара по Одесской области
фото ГСЧС

Военные и спасатели показали последствия мощной комбинированной атаки России на Одесскую область в ночь на 19 июля.

Источник: ОК "Юг", Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: По югу Украины враг ударил мощным накоплением ракет и дронов-камикадзе.

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Были попадания на территории Одесского порта, в Одессе образовалась воронка от падения ракеты, были поражены складские помещения с табаком и фейерверками, в области повреждены туристические базы и гостиницы, 12 человек обращались за медицинской помощью.

Далее - фотографии ОК "Юг" и спасателей а также видео ГСЧС.

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Темы: Одесская областьракетный ударвойна
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