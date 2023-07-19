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Кількість мобілізованих втікачів з армії РФ зросла удвічі – ЗМІ

Станіслав ПогоріловСереда, 19 липня 2023, 14:08
Кількість мобілізованих втікачів з армії РФ зросла удвічі – ЗМІ
Фото: Getty Images

За першу половину 2023 року в російські військові суди надійшло 2 076 справ про самовільне залишення частини, що у 2 рази перевищує минулорічний показник, більшість підсудних – мобілізовані.

Джерело: "Медиазона"

Дослівно: "Відтоді як суди почали публікувати весняні вироки, стало очевидно, що основною категорією засуджених за втечу зі служби стали саме мобілізовані".

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Деталі: Видання, посилаючись на дані окружних військових судів, пише, що зараз виноситься вже по 100 вироків на тиждень.

Повідомляється, що з жовтня 2022 року у Росії за будь-яке самовільне залишення частини карають як за злочин, скоєний у період мобілізації - одночасно з масовим призовом росіян на фронт ці та інші "військові" статті Кримінального кодексу додатково посилили.

При цьому суди публікують тексти далеко не всіх вироків. Зазвичай, як пише видання, вони з'являються на сайтах через тижні або навіть місяці після оголошення. Наприклад, за осінь 2022 року повний текст вироку доступний тільки для половини від ухвалених рішень, а за березень 2023 року - тільки для третини.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: За даними ГУР, на тлі повномасштабної війни в Україні Росія проводить приховану мобілізацію і підготовку до подальших мобілізаційних заходів, щомісяця мобілізують близько 20 тисяч осіб

Теми: Росіяарміявійнамобілізація
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