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Количество мобилизованных беглецов из армии РФ выросло вдвое - СМИ

Станислав ПогориловСреда, 19 июля 2023, 14:08
Количество мобилизованных беглецов из армии РФ выросло вдвое - СМИ
Фото: Getty Images

За первую половину 2023 года в российские военные суды поступило 2 076 дел о самовольном оставлении части, что в 2 раза превышает прошлогодний показатель, большинство подсудимых - мобилизованные.

Источник: "Медиазона"

Дословно: "С тех пор как суды начали публиковать весенние приговоры, стало очевидно, что основной категорией осужденных за побег со службы стали именно мобилизованные".

 

Детали: Издание, ссылаясь на данные окружных военных судов, пишет, что сейчас выносится уже по 100 приговоров в неделю.

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Сообщается, что с октября 2022 года в России за любое самовольное оставление части наказывают как за преступление, совершенное в период мобилизации - одновременно с массовым призывом россиян на фронт эти и другие "военные" статьи Уголовного кодекса дополнительно ужесточили.

При этом суды публикуют тексты далеко не всех приговоров. Обычно, как пишет издание, они появляются на сайтах через недели или даже месяцы после оглашения. Например, за осень 2022 года полный текст приговора доступен только для половины от принятых решений, а за март 2023 года - только для трети.

Что предшествовало: По данным ГУР, на фоне полномасштабной войны в Украине Россия проводит скрытую мобилизацию и подготовку к дальнейшим мобилизационным мероприятиям, ежемесячно мобилизуют около 20 тысяч человек

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Темы: Росcияармиявойнамобилизация
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