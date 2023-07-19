Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Количество мобилизованных беглецов из армии РФ выросло вдвое - СМИ

Станислав ПогориловСреда, 19 июля 2023, 14:08
Количество мобилизованных беглецов из армии РФ выросло вдвое - СМИ
Фото: Getty Images

За первую половину 2023 года в российские военные суды поступило 2 076 дел о самовольном оставлении части, что в 2 раза превышает прошлогодний показатель, большинство подсудимых - мобилизованные.

Источник: "Медиазона"

Дословно: "С тех пор как суды начали публиковать весенние приговоры, стало очевидно, что основной категорией осужденных за побег со службы стали именно мобилизованные".

Реклама:
 

Детали: Издание, ссылаясь на данные окружных военных судов, пишет, что сейчас выносится уже по 100 приговоров в неделю.

Сообщается, что с октября 2022 года в России за любое самовольное оставление части наказывают как за преступление, совершенное в период мобилизации - одновременно с массовым призывом россиян на фронт эти и другие "военные" статьи Уголовного кодекса дополнительно ужесточили.

При этом суды публикуют тексты далеко не всех приговоров. Обычно, как пишет издание, они появляются на сайтах через недели или даже месяцы после оглашения. Например, за осень 2022 года полный текст приговора доступен только для половины от принятых решений, а за март 2023 года - только для трети.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: По данным ГУР, на фоне полномасштабной войны в Украине Россия проводит скрытую мобилизацию и подготовку к дальнейшим мобилизационным мероприятиям, ежемесячно мобилизуют около 20 тысяч человек

Темы: Росcияармиявойнамобилизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Росcия
Мэр Москвы заявил о сбитии БпЛА в Подмосковье
Пираты XXI века в Черном море. Что собой представляет ЧФ России и чего от него ждать
ISW проанализировал, для чего Кремль засекретил похороны Пригожина
Последние новости
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
Все новости...
Реклама: