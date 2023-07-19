Ірландія розслідує потрапляння їхніх деталей у "Шахеди" - прем’єр

Ірландія почала розслідування щодо потрапляння деталей їхнього виробництва до іранських дронів-камікадзе, хоч і не вірить, що якісь компанії порушували санкції.

Джерело: прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар на пресконференції в Києві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми знаємо про збиття цього дрона. Ми проводимо відповідне розслідування. Ми не віримо, що якісь ірландські компанії могли порушити санкції".

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Деталі: Глава ірландського уряду припускає, що санкції могли порушити "якісь треті сторони".

Що було раніше:

18 липня Офіс президента наглядно продемонстрував, що в безпілотниках, якими Росія атакувала вночі Миколаїв, були деталі західного виробництва.

Президент Володимир Зеленський закликав світ настільки скоротити торгівлю з Росією, щоб країна-терорист не змогла використати жодного компонента для створення зброї, яка б′є по Україні.