Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ирландия расследует попадание их деталей в "Шахеды" - премьер

"Европейская правда", Станислав ПогориловСреда, 19 июля 2023, 15:30
Ирландия расследует попадание их деталей в Шахеды - премьер
Лео Варадкар, фото: Getty Images

Ирландия начала расследование относительно попадания деталей их производства в иранские дроны-камикадзе, хотя и не верит, что какие-то компании нарушали санкции.

Источник: премьер-министр Ирландии Лео Варадкар на пресс-конференции в Киеве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы знаем о сбивании этого дрона. Мы проводим соответствующее расследование. Мы не верим, что какие-то ирландские компании могли нарушить санкции".

Детали: Глава ирландского правительства предполагает, что санкции могли нарушить "какие-то третьи стороны".

Реклама:

Что предшествовало:

  • 18 июля Офис президента наглядно продемонстрировал, что в беспилотниках, которыми Россия атаковала ночью Николаев, были детали западного производства.
  • Президент Владимир Зеленский призвал мир настолько сократить торговлю с Россией, чтобы страна-террорист не смогла использовать ни одного компонента для создания оружия, которое бьет по Украине.

Темы: ИрландияШахедсанкцииРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЕще одного "слугу" нашли за границей: на острове в Средиземном море

фото, видеоОккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в Днепре

обновленоНАПК считает, что Тимошенко злоупотреблял полномочиями. Тот грозит судом

документХарлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду

Минкульт временно возглавит Ростислав Карандеев: что о нем известно

Президент ветировал закон о выделении полумиллиарда на строительство музея Голодомора

Все новости...
Ирландия
Ирландия отменит предыдущие уголовные обвинения за гомосексуальные отношения
Президент Ирландии раскритиковал консультации по нейтралитету, вызванные войной в Украине
В Ирландии хотят размещать беженцев в плавучих отелях
Последние новости
04:08
Российские ракеты угрожают Запорожской и Днепропетровской областям – Воздушные силы
03:47
Оккупанты планируют теракты против собственного населения в Брянской области – ЦНС
03:10
ВСУ скоро будут в Крыму – Буданов
02:27
Обстрелы Сумщины: за сутки – 85 "прилетов"
01:59
видеоПутин заявил, что РФ вывела армию из-под Киева, потому что ее "просили"
01:10
обновлено от 23:47Оккупанты перекрывали движение авто по Крымскому мосту
00:55
Потери врага на Таврическом направлении за сутки составили более 2 рот – Тарнавский
00:25
"Нейтральный статус Украины" имеет принципиальное значение для РФ – Путин
23:59
КолонкаISW: Длительная инициатива Украины на поле боя – это возможность использовать слабость Кремля.
23:54
фотоМэр норвежского города проехался в Украину на велосипеде и собрал 540 тысяч гривен для ВСУ
Все новости...
Реклама: