Ирландия расследует попадание их деталей в "Шахеды" - премьер

Ирландия начала расследование относительно попадания деталей их производства в иранские дроны-камикадзе, хотя и не верит, что какие-то компании нарушали санкции.

Источник: премьер-министр Ирландии Лео Варадкар на пресс-конференции в Киеве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы знаем о сбивании этого дрона. Мы проводим соответствующее расследование. Мы не верим, что какие-то ирландские компании могли нарушить санкции".

Детали: Глава ирландского правительства предполагает, что санкции могли нарушить "какие-то третьи стороны".

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