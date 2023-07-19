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Ирландия расследует попадание их деталей в "Шахеды" - премьер

"Европейская правда", Станислав ПогориловСреда, 19 июля 2023, 15:30
Ирландия расследует попадание их деталей в Шахеды - премьер
Лео Варадкар, фото: Getty Images

Ирландия начала расследование относительно попадания деталей их производства в иранские дроны-камикадзе, хотя и не верит, что какие-то компании нарушали санкции.

Источник: премьер-министр Ирландии Лео Варадкар на пресс-конференции в Киеве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы знаем о сбивании этого дрона. Мы проводим соответствующее расследование. Мы не верим, что какие-то ирландские компании могли нарушить санкции".

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Детали: Глава ирландского правительства предполагает, что санкции могли нарушить "какие-то третьи стороны".

Что предшествовало:

  • 18 июля Офис президента наглядно продемонстрировал, что в беспилотниках, которыми Россия атаковала ночью Николаев, были детали западного производства.
  • Президент Владимир Зеленский призвал мир настолько сократить торговлю с Россией, чтобы страна-террорист не смогла использовать ни одного компонента для создания оружия, которое бьет по Украине.

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Темы: ИрландияШахедсанкцииРосcия
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