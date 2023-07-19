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Понад 20 нових моделей українських дронів вже на озброєнні ЗСУ – міністр оборони

Валентина РоманенкоСереда, 19 липня 2023, 16:09
Понад 20 нових моделей українських дронів вже на озброєнні ЗСУ – міністр оборони
Резніков. фото "Укрінформу"

Україна прийняла на озброєння Збройних сил вже більше 20 нових найменувань вітчизняних дронів.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков на пресконференції у Києві, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми зібрали 82 виробника суто українського. Вони зголосились робити, і ми на озброєння вже прийняли більше 20 нових дронів, які сьогодні дуже вдало нищать орків і їх техніку".

Деталі: Резніков нагадав, що за ініціативою Міноборони було ухвалено відповідну постанову, якою спрощено постановку на озброєння українських БПЛА.

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Резніков додав, що раніше для того, щоб новий дрон поставили на озброєння, треба було чекати приблизно 2 роки, а зараз – це три тижні, "якщо у вас все вірно і ви гарантуєте якість".

Крім того, ще одним проривом міністр назвав постанову, якою підвищено частку прибутку на іноземні комплектуючі під час виробництва дронів до 25%.

"І третій прорив – ми прийняли постанову, якою спростили і прибрали всі збори для ввезення комплектуючих для розробки дронів", - додав міністр.

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Теми: безпілотникиарміяРезніков
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