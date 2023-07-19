Понад 20 нових моделей українських дронів вже на озброєнні ЗСУ – міністр оборони

Україна прийняла на озброєння Збройних сил вже більше 20 нових найменувань вітчизняних дронів.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков на пресконференції у Києві, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми зібрали 82 виробника суто українського. Вони зголосились робити, і ми на озброєння вже прийняли більше 20 нових дронів, які сьогодні дуже вдало нищать орків і їх техніку".

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Деталі: Резніков нагадав, що за ініціативою Міноборони було ухвалено відповідну постанову, якою спрощено постановку на озброєння українських БПЛА.

Резніков додав, що раніше для того, щоб новий дрон поставили на озброєння, треба було чекати приблизно 2 роки, а зараз – це три тижні, "якщо у вас все вірно і ви гарантуєте якість".

Крім того, ще одним проривом міністр назвав постанову, якою підвищено частку прибутку на іноземні комплектуючі під час виробництва дронів до 25%.

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"І третій прорив – ми прийняли постанову, якою спростили і прибрали всі збори для ввезення комплектуючих для розробки дронів", - додав міністр.