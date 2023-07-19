Более 20 новых моделей украинских дронов уже на вооружении ВСУ - министр обороны

Украина приняла на вооружение Вооруженных сил уже более 20 новых наименований отечественных дронов.

Источник: министр обороны Алексей Резников на пресс-конференции в Киеве, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Мы собрали 82 производителя чисто украинского. Они согласились делать, и мы на вооружение уже приняли более 20 новых дронов, которые сегодня очень удачно уничтожают орков и их технику".

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Детали: Резников напомнил, что по инициативе Минобороны было принято соответствующее постановление, которым упрощена постановка на вооружение украинских БПЛА.

Резников добавил, что ранее для того, чтобы новый дрон поставили на вооружение, надо было ждать примерно 2 года, а сейчас - это три недели, "если у вас все верно и вы гарантируете качество".

Кроме того, еще одним прорывом министр назвал постановление, которым повышена доля прибыли на иностранные комплектующие при производстве дронов до 25%.

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"И третий прорыв - мы приняли постановление, которым упростили и убрали все сборы для ввоза комплектующих для разработки дронов", - добавил министр.