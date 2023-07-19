Более 20 новых моделей украинских дронов уже на вооружении ВСУ - министр обороны

Украина приняла на вооружение Вооруженных сил уже более 20 новых наименований отечественных дронов.

Источник: министр обороны Алексей Резников на пресс-конференции в Киеве, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Мы собрали 82 производителя чисто украинского. Они согласились делать, и мы на вооружение уже приняли более 20 новых дронов, которые сегодня очень удачно уничтожают орков и их технику".

Детали: Резников напомнил, что по инициативе Минобороны было принято соответствующее постановление, которым упрощена постановка на вооружение украинских БПЛА.

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Резников добавил, что ранее для того, чтобы новый дрон поставили на вооружение, надо было ждать примерно 2 года, а сейчас - это три недели, "если у вас все верно и вы гарантируете качество".

Кроме того, еще одним прорывом министр назвал постановление, которым повышена доля прибыли на иностранные комплектующие при производстве дронов до 25%.

"И третий прорыв - мы приняли постановление, которым упростили и убрали все сборы для ввоза комплектующих для разработки дронов", - добавил министр.