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Росіяни готують "штурм" ЗАЕС під чужим прапором – розвідка 

Альона Мазуренко Середа, 19 липня 2023, 16:56
Росіяни готують штурм ЗАЕС під чужим прапором – розвідка 
ФОТО З TELEGRAM ЕНЕРГОАТОМА

Головне управління розвідки повідомляє, що найближчим часом росіяни планують організувати чергові провокації на окупованій ЗАЕС із застосуванням важкого озброєння.

Джерело: пресслужба ГУР

Дослівно: "Імовірно найближчим часом окупанти планують організацію чергової збройної провокації на території Запорізької атомної електростанції.

З цією метою "департамент військової контррозвідки" ФСБ поширює серед особового складу окупаційного контингенту інформацію про начебто підготовку українськими Силами безпеки і оборони штурму ЗАЕС".

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Деталі: Спецслужба окупантів стверджує, що наприкінці липня буде організовано "штурм" атомної станції, в якому начебто мають взяти участь "штурмові групи" і неназвані "добровольчі озброєні підрозділи України".

У ГУР вважають, що тиражування такої інформації може свідчити про підготовку окупантами операції "під чужим прапором", яка призведе до масштабної аварії на ЗАЕС.

За наявною інформацією, наразі готуються чергові імітаційні обстріли станції з метою подальшого звинувачення в них України.

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Такі дії в українському відомстві називають "актом ядерного тероризму".

Україна неодноразово заявляла, що лише повернення ЗАЕС під повний контроль України та МАГАТЕ, а також створення навколо станції широкої демілітаризованої зони, здатне гарантувати безпечну експлуатацію атомної станції.

Нагадаємо:

  • Запорізька атомна електростанція була захоплена окупаційними військами 4 березня 2022 року. Відтоді неодноразово оприлюднювалась інформація про замінування території станції, кількох енергоблоків та ставка-охолоджувача.
  •  Головний санітарний лікар країни розповів, що у разі теракту росіян на ЗАЕС доведеться евакуйовувати людей із зони радіусом у 50 км довкола станції. 

Теми: ЗАЕСокупаціяРосіярозвідка
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